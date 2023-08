Caterpillar Inc dijo el martes que se espera que la fuerte demanda de maquinaria pesada de las industrias de la construcción y la minería impulse el margen operativo de todo el año cerca del extremo superior de su previsión anterior, lo que llevó a sus acciones a un máximo histórico.

La empresa, considerada un indicador de la actividad económica mundial, también informó de resultados del segundo trimestre fueron mejores de lo previsto, ya que las ventas aumentaron en sus principales áreas.

“Ahora esperamos que los márgenes de beneficio operativo ajustados se sitúen cerca de la parte superior del rango previsto en relación con el nivel de ventas esperado”, dijo el presidente ejecutivo de Caterpillar, Jim Umpleby, durante una conferencia con inversores.

La compañía había previsto un margen de ganancia operativa ajustada de entre el 10%-13% y el 18%-21% cuando presentó los resultados del cuarto trimestre.

La demanda de maquinaria pesada ha ido mejorando a medida que Estados Unidos moderniza carreteras, ferrocarriles y otras infraestructuras de transporte en el marco del paquete de medidas del Gobierno de Joe Biden por valor de 1 billón de dólares que aprobó el Senado en 2021.

Los participantes realizaron pruebas de operación segura en tractores, excavadoras, cargadores y retroexcavadoras Caterpillar. (Fotos: Ferreycorp).

El aumento del gasto en actividades relacionadas con la minería también ha elevado las ventas.

En respuesta, Caterpillar subió los precios de sus máquinas amarillas, ayudando a compensar los costos de fabricación, mientras protegía las utilidades.

Sin embargo, algunos inversores estaban preocupados por la desaceleración de la demanda, ya que los inventarios de los concesionarios aumentaron en los dos primeros trimestres, pero el jefe financiero, Andrew Bonfield, dijo que la compañía estaba “muy cómoda” con el inventario que tenían los concesionarios.

Las acciones de la compañía se disparaban un 6,8% por la mañana en Nueva York, alcanzando un máximo histórico de US$ 283,96, después de que Caterpillar añadió que esperaba mayores ventas y margen de ganancia operativa en el segundo semestre del 2023, en comparación con un año antes.

Caterpillar registró una utilidad ajustada de US$ 5,55 por acción en el segundo trimestre , superando las expectativas de los analistas de US$ 4,58 por acción. Las ventas aumentaron un 21,6%, a US$ 17.320 millones , por sobre las estimaciones de Wall Street de US$ 16.490 millones. (Reporte de Bianca Flowers y Shivansh Tiwary Editado en Español por Manuel Farías)

(Con información de Reuters)