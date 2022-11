Sobre estos asuntos y la apuesta por camiones mineros autónomos en Perú, el CEO de Caterpillar, Jim Umpleby conversó en exclusiva con Gestión, en su visita al país por los 100 Aniversario de su distribuidor local, Ferreyros.

¿Cómo observa Caterpillar la operación peruana?

Estoy emocionado de celebrar los 100 años de Ferreyros, que ha trabajado con Caterpillar por 80 años y estamos muy orgullosos de la manera con que han trabajado con nuestros clientes.

Tenemos 160 concesionarios en el mundo y solo tres han logrado el puntaje más alto en las cinco áreas del programa de excelencia. Ferreyros es uno de ellos y lo recibió el 2021.

¿Qué desafíos enfrenta la industria y cómo impacta en la región?

Durante la pandemia, Caterpillar y nuestros concesionarios seguimos trabajando, porque nuestros clientes requerían nuestros productos y apoyo. Nuestras ventas aumentaron de manera significativa en los últimos años y estamos aumentando la producción. Ha sido un poco difícil cumplir con toda la demanda que tenemos, pero hemos aumentado las ventas. En Ferreyros han trabajado mucho para llegar a las necesidades de nuestros clientes.

¿Los resultados globales del tercer trimestre (crecimiento en doble dígito) se replican en América Latina?

En Latinoamérica, vimos una mejoría en el negocio en el último trimestre. Las actividades de distribución están yendo muy fuertes, y estamos muy emocionados a futuro por la oportunidad que presenta la transición energética. Las minas producen todos los minerales para fabricar los autos eléctricos y Ferreyros ayuda nuestros clientes a usar nuestros productos (maquinarias).

¿Ustedes también son un actor en esa transición con camiones eléctricos y autónomos?

Siempre estamos invirtiendo en desarrollo e investigación y en productos innovadores que hemos ido presentando en la última década, y eso continua. Tenemos más camiones mineros autónomos manejados que cualquier otro competidor y un número importante de millas recorridas de manera autónoma sin pérdida de tiempo.

En cuanto a electrificación, estamos trabajando con mineras más grandes del mundo para ayudarlas a producir y poder llegar a los objetivos de sostenibilidad y que puedan reducir su huella de carbono. En minería, primero la apuesta es con camiones grandes en el Perú para reducir emisiones. Empezar a pensar en la transición involucra no solo de los camiones en sí, también requiere de transformación de las minas y estamos muy comprometidos a poder ayudar.

También creemos que la autonomía y electrificación van de la mano, hay una sinergia y en Caterpillar tenemos el segmento de energía y transporte, tenemos división de electricidad.

¿Ya tienen camiones autónomos en países vecinos?

Los tenemos acá en Perú, tenemos 28 camiones mineros que están siendo operados por Anglo American, que es de las mineras más grandes. Creemos que hay mucha oportunidad para seguir creciendo.

¿Cuál es el potencial para camiones autónomos en el Perú?

Si hablamos un poco de la autonomía en general, una de las cosas que hemos hecho es reducir la cantidad de camiones que se necesitan para una compañía minera. Entonces un número pequeño de camiones, de 10 a 15, es suficiente, para que pueda tener sentido que un cliente minero pueda invertir en autonomía.

Proyecciones

¿Cuál es la situación de los stocks?

No somos inmunes a los desafíos de la cadena de suministro que impacta a todos los sectores en el mundo. Estamos muy contentos de haber tenido una demanda en nuestros tres segmentos del negocio alrededor el mundo (minería, construcción, y transporte y energía) y hemos aumentado nuestra producción de manera significativa en últimos años porque la demanda es muy fuerte. En el último trimestre hemos visto algunas mejoras en la cadena de valor, pero hay algunas cosas que están un poco bajas.

¿Qué proyecciones tienen para el 2023?

No hemos hecho proyecciones financieras para el próximo año, pero el ambiente que estamos viendo en realidad hoy es que la demanda sigue siendo muy saludable en nuestro negocio de minería. Esperamos que haya un aumento consistente en los próximos años.

¿Y en el segmento de construcción?

Lo podemos separar en dos áreas básicas, una es construcción residencial que es urbana y otro es no residencial, y en Caterpillar el 75% de nuestro negocio de construcción es no residencial o no urbano, y eso quiere decir que es el menos expuesto a intereses que van subiendo en EE.UU. En diferentes partes del mundo los bancos centrales van aumentado sus tasas de interés. Pensamos que la construcción no urbana va a tener menos impacto de esos intereses más altos, ya que mucho de esos proyectos vienen de fondos del Gobierno, no dependen de que el dueño de una casa consiga un préstamo.

¿Cuál es la situación en el país?

La construcción, energía y transporte son importantes, pero la minería es un mercado muy importante para Ferreyros y Caterpillar aquí. Y construcción en Latinoamérica ha estado también aumentado en el último trimestre.

Perú en la operación de Caterpillar

¿Qué oportunidades de negocio ven de la mano de Ferreyros?

Mariela García - CEO de Ferreycorp: La oportunidad es alta, tanto en el Perú como en otros territorios donde estamos sirviendo para Caterpillar. Como estaba diciendo Jim, la construcción sigue siendo muy fuerte. La construcción de infraestructura presenta muchas oportunidades, pues nuestro país tiene brecha en infraestructura ya sea en carreteras, aeropuertos o puertos. Aquí en el Perú hay gran oportunidad en minería, sobre todo, con el portafolio de US$ 60,000 millones en el futuro, donde vamos a ver compañías mineras invertir en los próximos años. Y en América Central es más que nada infraestructura y construcción.

Jim Umpleby: A medida que miramos a la situación de manera global, para mí ha habido una falta de inversión suficiente para infraestructura los últimos 10 o 15 años, ya sea en minería, petróleo, puentes, puertos, cualquier tipo de infraestructura, y por esa falta de inversión para mí hay muchas oportunidades en 10 o 15 años, a medida que el mundo busca invertir para poder compensar esa falta de inversión anterior.

Presiones de costos

¿Qué factores vienen elevando los costos?

Hemos visto una inflación en costos obviamente, parte de eso viene de precios de productos que afectan a nivel mundial y también de la falta de mano de obra en muchas partes del mundo. Hemos tenido que tomar algunas acciones de precios como resultado de eso, pero la inflación está impactando a todas las empresas en el mundo y no somos inmunes de esas presiones.

¿Ven una inflación que se atenúa el 2023?

Es de las cosas que todos los economistas están tratando de predecir. El objetivo de los bancos centrales en EE.UU. a la hora de aumentar las tasas de interés es detener la inflación, aun no sabemos cuanto tiempo va a durar, es muy difícil poder predecirlo. Las últimas cifras de inflación muestran alguna mejoría y si es un primer punto de la tendencia tendremos que ver con el tiempo cómo va avanzando.

Importación de maquinarias crecería 1.5% el 2022

Para el sector de maquinarias en el Perú, el 2021 fue un año positivo por el “rebote” de la demanda respecto al 2020. Jorge Lira de las Casas, presidente del gremio de Importadores de Maquinarias, Equipos, Repuestos y Herramientas, de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), señaló que las ventas y resultados de muchas empresas asociadas inclusive superaron al 2019.

Sin embargo, las proyecciones para este año son menos positivas.

“Estimamos un crecimiento máximo de 1.5% para nuestro sector. No creemos que sea un año fuerte para inversiones de bienes de capital”, comentó a Gestión, tras explicar que la permanencia de las tasas de interés en niveles altos está impactando en la ejecución de proyectos que demandan maquinaria.

Asimismo, reconoció que la baja en los precios de los commodities mineros en el mercado internacional también deriva en la desaceleración de los pedidos de equipos.

De otro lado, advirtió que los inversionistas extranjeros mirarán al Perú con cautela, debido al panorama político local. “No creo que se decidan megaproyectos por ahora. Los importadores actuaremos con cautela y nos concentraremos en servicios y repuestos”, anotó.

Los segmentos y el negocio de renta

Consultado por los segmentos del mercado de maquinarias que impulsan el crecimiento del negocio el 2022, Lira mencionó que los tractores de carretera, vehículos para el transporte de mercadería, palas mecánicas y cargadoras, volquetes, cargadores y palas cargadoras, y sus repuestos han generado una parte sustantiva de las importaciones.

“Los clientes más importantes son del sector minero, construcción, agroindustria”, recordó.

Respecto a la participación de la venta y renta en el mercado de maquinarias, aseguró que muchos de los clientes están prefiriendo alquilar maquinarias y servicios antes de invertir en activos, por la inestabilidad política interna en el país.

No obstante, los contratos de renta de maquinarias enfrentan nuevas condiciones tras la pandemia, sobre todo, en términos de costos.

“La facilidad de acceso a las instalaciones de los clientes -por los protocolos sanitarios- se ha complicado y encarecido, por ello se han incrementado los tiempos de trabajo, acceso a los proyectos, controles sanitarios, etc. Estos son costos adicionales que antes no existían”, finalizó.