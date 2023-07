Esta situación se ve reflejada en la Encuesta de Opinión Industrial (EOI) II Trimestre 2023, elaborada por la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y compartida con Gestión. La EOI revela que se han registrado limitantes en la producción en estos últimos tres meses, y para el corto y mediano plazo, hay pesimismo de los industriales sobre su sector, para contratar e invertir.

Desempeño en el segundo trimestre

En el segundo trimestre del 2023, tres de cada cuatro industriales reportó alcanzar un nivel de ventas y de producción igual o menor que en el mismo periodo del 2022.

De hecho, más de la mitad (52%) reportó que su actividad productiva se vio limitada durante los meses de abril, mayo y junio.

En un contexto donde la economía acumula una caída de 0.49% en los primeros cinco meses del año, los ingresos aún no se recuperan, el empleo aún no se dinamisa y analistas ya prevén un deterioro en el gasto de las familias; el principal factor que limitó la producción industrial fue la menor demanda de productos (65%).

A este le siguieron la incertidumbre política y económica (44%), incremento de precios de los insumos (33%), altos costos de producción (32%) e insuficiente liquidez (29%).

Si bien en el primer trimestre del año una cantidad similar de empresas industriales (55%) reportó limitaciones a su actividad productiva, las razones diferían, pues menos empresas reportaron problemas con la demanda de sus productos (57%) y más empresas fueron afectadas por la incertidumbre política y económica (50%).

Fenómeno de El Niño. El 53% de los empresarios industriales manifestaron que su producción se ha visto afectada por el fenómeno de El Niño 2023.

Capacidad instalada

El uso de la capacidad instalada de las empresas industriales sigue siendo igual de parcial que en el trimestre anterior y significativamente más reducido que en los mismos periodos del 2022.

En detalle, durante el segundo trimestre del año, solo el “20% de los industriales encuestados manifestaron que su empresa produjo con el 76% a 100% de su volumen máximo de producción en el segundo trimestre 2023″, explica la EOI de la SNI.

Por el contrario, el 41% indicaron haber trabajado con el 51% a 75% de su capacidad potencial, mientras que el 28% señalaron haberlo hecho con el 26% a 50%.

En menor medida, el 11% de los encuestados comentaron que se encontraron produciendo en el rango de 0% a 25% de su capacidad durante el trimestre de análisis.

LEA TAMBIÉN: Gasto de las familias cada vez más débil y El Niño podría golpearlo con fuerza.

Esta situación actual lleva a pensar que la principal restricción para el crecimiento del sector industrial en el corto y mediano plazo continuará siendo la débil demanda interna, golpeada por la inflación (que a junio aún es 6.46%, tasa anual) y la consecuente pérdida del poder adquisitivo.

“Las cifras acompañan esta sensación. En el año 2021, la economía peruana creció 13.3% impulsada por el incremento de 14.5% de la demanda interna. No obstante, en el 2022 el PBI creció 2.7%, similar al incremento de 2.3% de la demanda. Esta situación se ha agravado este año, con una caída acumulada de 0.5% a mayo del PBI y un retroceso de 2.0% de la demanda interna”, explica a Gestión Jesús Salazar Nishi, presidente de la SNI.

Pesimismo a corto y mediano plazo

Las expectativas de los empresarios industriales con respecto a sus compañías son progresivamente más pesimistas, mientras que las perspectivas con respecto al sector y la economía se han moderado.

Tres de cada diez empresarios industriales tiene expectativas negativas con respecto al desempeño de su empresa para el corto plazo, proporción que hace 12 meses era dos de cada diez.

Además, cuatro de cada diez empresarios industriales tiene expectativas negativas con respecto a la economía. Hace 12 meses, la mitad de los empresarios compartían esta opinión.

Estas perspectivas se traducen en un ritmo más lento en la contratación y la inversión a tres meses. El 76% de los encuestados no planea contratar en el corto plazo. Esto debido principalmente por el menor volumen de producción y ventas, hay personal suficiente para operara de manera eficiente, ausencia de presupuesto para contratar, entre otras razones.

En tanto, el 69% no tiene previsto realizar inversiones en el mismo horizonte de tiempo, explicado sobre todo por la incertidumbre política, la dinámica de la demanda y el contexto internacional.

Esto confirma la data del BCRP que ya había adelantado el pesimismo del sector manufacturero para los próximos tres meses.

Aunque ocho de cada 10 industriales no planea contratar en el corto plazo, esta proporción varía si se revisa por sectores. En la industria de alimentos y bebidas, el 74% no planea contratar, porcentaje que sube a 86% para el caso de textil y confecciones, un sector bastante golpeado desde la pandemia del covid-19. Por el contrario, solo seis de diez encuestados en metalmecánica no ampliará su planilla.

En el caso de las inversiones para el corto plazo es similar: el 84% en textil y confecciones no planea invertir en los próximos tres meses, porcentaje que se reduce a 64% en metalmecánica y a 55% en alimentos y bebidas.

A mediano plazo, en un horizonte de seis meses, la situación no es mucho mejor. El 78% mantiene su postura con respecto a la contratación y el 56%, con respecto a la inversión. Al ser consultados sobre lo mismo hace tres meses, las respuestas no fueron muy diferentes. El 73% reportó no tener planes para contratar a seis meses y el 60% reportó no tener planes para invertir en el mismo periodo de tiempo.

“Demanda interna, la clave para generar empleos”

Por Jesús Salazar Nishi, presidente de la SNI

Los resultados de la última EOI confirman el deterioro que experimenta la economía y el sector manufacturero. Y en este escenario, la menor demanda de productos es una restricción clave que, por segunda vez consecutiva, se ubica como la principal limitante desde la percepción de los empresarios. Las cifras acompañan esta sensación.

La EOI – III trimestre 2021 reportaba que el 13% de los empresarios tenía perspectivas negativas sobre el desempeño de su compañía para los siguientes tres meses. Este año, ese indicador llega al 30%, según la última encuesta trimestral.

A pesar de que las expectativas del empresario industrial siempre han sido positivas, por más que la economía y/o el sector no esté en su mejor momento, los recientes resultados muestran que el pesimismo va calando en sentir de quienes gestionan la producción nacional.

Las cifras son importantes, pero cobran más valor y preocupación cuando se traducen en que el 76% de los industriales consultados no prevén contratar personal en los próximos tres meses y el 69% no tiene planificado realizar inversiones.