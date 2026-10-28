La construcción continúa posicionándose como la actividad más dinámica, pero las expectativas de los actores del sector enfrentan un ligero ajuste a la baja, reveló un reciente informe de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco).

En agosto, se esperaba un crecimiento de 9.6% para este año, según la Encuesta de Expectativas Empresariales de Capeco. Ahora, en su edición de octubre, la previsión es de 9.2%.

“Hay una cierta ralentización de las expectativas de las empresas que nosotros entrevistamos”, señaló Guido Valdivia, vicepresidente ejecutivo de Capeco, durante la presentación del Informe Económico de la Construcción (IEC).

Las menos optimistas son las empresas de infraestructura, que esperan un crecimiento de sus operaciones de 8.2%. En mejor posición están los proveedores (9.7%) y, aunque perdió algo de velocidad, los inmobiliarios están a la cabeza con una expectativa de incremento de 10.6% para este año.

Este cambio se da luego de la ligera desaceleración observada en septiembre: la construcción habría crecido 7.4%, según las proyecciones del gremio, por debajo del resultado de agosto (10.3%). Aun así, en los primeros nueves meses del año, el PBI de la construcción habría acumulado un crecimiento de 10.3%: este es su mejor desempeño para ese período desde 2013, si se excluye el rebote post pandemia de 2021.

Capeco redujo levemente su proyección de crecimiento a 9.3% para el cierre del 2026 (Imagen: Capeco)

¿Qué pasó en septiembre?

Si bien el avance sigue impulsado por el consumo de cemento, que creció 11.7%, la desaceleración de la construcción vista en septiembre se explica principalmente por el comportamiento de la obra pública.

“[...] Si se mantiene esta tendencia hasta el cierre del año, podríamos tener aproximadamente S/ 18,500 millones sin ejecutarse”, explicó Valdivia.

El problema, según explicó, no se limita a la disponibilidad de recursos pues también se advierte que hay dificultad para convertir rápidamente las asignaciones presupuestales en obras.

Un ejemplo, indicó Valdivia, es el caso de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) que ha incrementado su presupuesto, pero el nivel de ejecución no ha crecido de manera sustantiva.

“Esto ocurre porque cuando una entidad se queda sin presupuesto, aunque tenga una asignación adicional, siempre hay un plazo para poder retomar el ritmo de ejecución. Eso es lamentable porque este es un programa que tiene un programa de inversión muy importante, pero es muy relevante que los recursos lleguen de manera oportuna”, añadió.

Además, otro factor que viene afectando a la construcción es la fuerte reducción del presupuesto en subsidios de vivienda. Valdivia precisó que el presupuesto asignado por el Estado para estos subsidios se redujo a menos de la mitad, cayendo de S/ 1,200 millones asignados anteriormente a cerca de S/ 500 millones.

Operaciones del sector construcción crecieron menos de lo esperado. (foto: Capeco)



