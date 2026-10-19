Las inversiones en las infraestructuras de transporte supervisadas aumentaron 18.4% tras sumar US$ 1,031.7 millones entre enero y setiembre, informó el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán).

La mayor parte de los recursos se concentraron en aeropuertos y en el sistema ferroviario y Metro de Lima, que representaron el 88.3% de las inversiones ejecutadas en los primeros nueve meses del año.

El sector aeroportuario se sumaron US$ 520.4 millones, mientras que los ferrocarriles y Metro de Lima alcanzaron unos US$ 391 millones de dólares. Les siguieron las carreteras con US$ 104.8 millones y y los puertos, con US$ 15.4 millones, los cuales concentran un 10.2% y 1.5% de las inversiones, respectivamente.

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¿Qué pasó en setiembre?

Pese al avance total, solo en setiembre se observa una caída de 24.3% en las inversiones de infraestructura de transporte, que sumaron US$ 136.4 millones, por debajo de los US$ 180.2 millones del año anterior.

El principal destino de las inversiones durante ese mes fueron los ferrocarriles y el Metro de Lima, con US$ 87.7 millones. Los aeropuertos recibieron US$35.8 millones, las carreteras US$10.9 millones y los puertos US$2 millones.

Uno de los principales proyectos detrás de estas cifras fue la Línea 2 del Metro de Lima. El concesionario reportó inversiones en equipamiento para las estaciones y talleres, como escaleras, ascensores y ventiladores, además de vigas y estructuras prefabricadas.

También se realizaron obras civiles en distintas estaciones, entre ellas Central, Carmen de la Legua, San Marcos, Elio y Parque Murillo. Los trabajos incluyeron además pozos de ventilación, instalaciones y obras de inserción urbana.

A esto se sumó la adquisición e instalación de sistemas necesarios para la operación del Metro, como el Sistema de Automatización Integral (SCADA) y el sistema de alimentación y tracción eléctrica.

Por su parte, Lima Airport Partners colocó US$35.6 millones en inversiones directas vinculadas con las mejoras del proyecto de ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

En tanto, Aeropuertos del Perú registró inversiones por US$ 113,204 principalmente en la adquisición de un elevador eléctrico para el Aeropuerto de Cajamarca.

Respecto a las carreteras, IIRSA Sur Tramo 4 registró US$6.9 millones de inversión, principalmente por trabajos de mejoramiento del tramo entre Asillo y San Antón, así como por la implementación de equipos y sistemas de seguridad para el Túnel Ollachea y el reemplazo de guardavías por barreras de seguridad.

A su vez,IIRSA Norte reportó US$ 3.6 millones por obras adicionales en los tramos 1, 3 y 4 de la carretera.

Por último, en el sector portuario se observó que el Terminal Norte Multipropósito del Callao registró US$1.7 millones por el avance de las obras de la Etapa 3B que no habían recibido adelantos.