(Urubamba, Cusco) El fenómeno de El Niño (FEN) se posiciona como el principal reto para los diversos sectores económicos en los siguientes meses. El reciente comunicado oficial de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño” (ENFEN) dio cuenta que se tendría una magnitud “extraordinaria” hasta enero del 2027, pero su presencia con incidencia “fuerte” se mantendría hasta inicios del otoño de 2027.

En este contexto, el vicepresidente de la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI), César Candela, indicó que aparecen hasta tres retos urgentes en los que debe trabajar el rubro para mitigar el impacto del fenómeno climático.

También calzando con el cambio de autoridades subnacionales, Candela apuntó que resulta clave que desde el Gobierno central se despliegue acompañamientos y capacitaciones permanentes, a fin de no afectar el dinamismo de la construcción en estos niveles de gobierno.

“Debe haber capacitaciones permanentes. Lo que se busca es ejercer eficiencia, tener los mejores resultados posibles con nuevas autoridades a partir de enero. Deben capacitarlas rápidamente desde el Gobierno central”, indicó el ejecutivo en diálogo con Gestión, en el marco de la edición 2026 de la Feria Internacional de Infraestructura y Construcción (Infracon).

Otro aspecto es ordenar la política pública orientada a la construcción, la misma que ha impedido tener mayores avances en el cierre de la brecha de infraestructura.

A esto se suma “romper con la idea” de que no hay dinero para ejecutar obras. “Se debe dejar de decir que no hay plata porque el Perú sí lo tiene. Sobre la marcha de enfrentar a El Niño, debe trabajarse en la generación de mayores recursos y obtener financiamientos extranjeros”, comentó.

La SNCI realizó la semana pasada el Infracon 2026 en Urubamba, Cusco. | SNCI

Precisamente, Candela recordó que, durante el evento realizado la semana pasada en Cusco, se contó con la participación de representantes de las embajadas de la India, Reino Unido, Colombia, Checoslovaquia, por mencionar algunos.

“Tiene que aprovecharse la visibilidad e interés de embajadas que apuntan al desarrollo de este sector del Perú. Tenemos una buena posición para la generación de buenos puertos, aeropuertos y el desarrollo del país, en general”, sostuvo.

Una muestra de esto es que, según reportó recientemente Gestión, el embajador de la India en Perú, Sugandh Rajaram, expresó su interés por el sector de hidrocarburos y gas natural en Perú. Ante el impacto de la guerra de Medio Oriente en las compañías indias, buscan diversificar sus suministros y miran las posibilidades de trabajar con países de América Latina.

“La India es la quinta economía mundial y está muy interesada en invertir en infraestructura. Y la embajada de Reino Unido está ya, hace algunos años, colaborando en el país. El Perú es receptivo y es amigo de todos aquellos que vengan a contribuir de manera positiva, respetando los derechos de todos los peruanos”, comentó.

Para Candela, sin embargo, igual de importante que todo lo mencionado es que se trabaje en todos estos frentes en paralelo. “El Estado peruano y quienes nos representan tienen que tener claro que las labores son varias a la vez”, indicó.

Próximas reuniones

El vicepresidente de la SNCI indicó que, ante el impacto de El Niño, es importante que el Gobierno se mantenga “puertas abiertas” a recibir comentarios de diferentes actores de la economía, entre ellos de los gremios.

“En el evento en Cusco tuvimos la presencia del senador Miguel Torres, presidente del Congreso, quien se ha ofrecido a recibirnos para poder generar más propuestas. También hemos hecho llegar algunas mediante ministerios. Se debe recibir a todos los gremios”, señaló.

En la inauguración, Torres había indicado: “estamos convencidos de que la infraestructura es motor de desarrollo, de empleo y de inclusión. Necesitamos trabajar de manera conjunta para destrabar proyectos, acelerar la inversión y construir un Perú más conectado y competitivo”, valoró.