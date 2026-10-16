La presidenta Keiko Fujimori advirtió que el fenómeno de El Niño que llegará a nuestro país tendrá una magnitud sin precedentes.

Durante una ceremonia en Huarochirí, Fujimori afirmó que el país está retrasado en su preparación ante lo que calificó como un “meganiño”.

“Estamos tarde frente a la llegada inminente de este fenómeno ‘El Niño’, de este mega niño que nunca antes en la historia ha llegado un fenómeno tan fuerte como el que vamos a enfrentar”, indicó.

La mandataria supervisó la colocación de una de las 12 geomallas previstas para diez quebradas de Huarochirí. La actividad tuvo como objetivo en supervisar barreras dinámicas instaladas en quebradas para contener caídas de rocas y proteger a las poblaciones vulnerables.

Según Fujimori, estas estructuras pueden retener hasta 300 toneladas de piedras, tienen una vida útil de 50 años y protegerán a 120,000 familias. Además, pueden seguir funcionando tras retirar el material acumulado.

La presidenta pidió una respuesta conjunta del Gobierno central, los alcaldes salientes, las autoridades electas y la ciudadanía ante los riesgos en cauces y zonas altas.

Fujimori exhortó a los habitantes de áreas vulnerables a abandonar preventivamente sus viviendas. Asimismo, reiteró que todos deben colaborar en las medidas de prevención y pidió a quienes viven en zonas de alto riesgo evacuar desde ahora.

“Tenemos que ser conscientes que el fenómeno El Niño va a golpearnos a todos. El Ejecutivo viene trabajando coordinadamente con los tres niveles de gobierno, pero necesitamos que todos los ciudadanos, las familias, cada uno ponga de su parte”, puntualizó.