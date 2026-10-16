Keiko Fujimori advirtió que el fenómeno El Niño afectará al Perú de forma importante. (Foto: El Comercio)
Keiko Fujimori advirtió que el fenómeno El Niño afectará al Perú de forma importante. (Foto: El Comercio)
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Redacción Gestión
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tendrá una magnitud sin precedentes.

Durante una ceremonia en Huarochirí, Fujimori afirmó que el país está retrasado en su preparación ante lo que calificó como un “meganiño”.

“Estamos tarde frente a la llegada inminente de este fenómeno ‘El Niño’, de este mega niño que nunca antes en la historia ha llegado un fenómeno tan fuerte como el que vamos a enfrentar”, indicó.

La mandataria supervisó la colocación de una de las 12 geomallas previstas para diez quebradas de Huarochirí.

Además, pueden seguir funcionando tras retirar el material acumulado.

La presidenta pidió una respuesta conjunta del Gobierno central, los alcaldes salientes, las autoridades electas y la ciudadanía ante los riesgos en cauces y zonas altas.

Fujimori exhortó a los habitantes de áreas vulnerables a abandonar preventivamente sus viviendas.

“Tenemos que ser conscientes que el fenómeno El Niño va a golpearnos a todos. El Ejecutivo viene trabajando coordinadamente con los tres niveles de gobierno, pero necesitamos que todos los ciudadanos, las familias, cada uno ponga de su parte”, puntualizó.

La mandataria supervisó la colocación de una de las 12 geomallas previstas para diez quebradas de Huarochirí. Foto: TV Perú
La mandataria supervisó la colocación de una de las 12 geomallas previstas para diez quebradas de Huarochirí. Foto: TV Perú

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