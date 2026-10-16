El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, cuestionó la falta de consenso en la Cámara del Senado sobre el pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo y sostuvo que estas atribuciones son necesarias para implementar el programa de gobierno.

En diálogo con RPP Noticias, el titular de Defensa señaló que, desde el retorno a la democracia, los gobiernos elegidos por voto popular solicitaron facultades legislativas y obtuvieron la delegación de estas atribuciones.

Como antecedentes, mencionó las gestiones de los expresidentes Pedro Castillo, Pedro Pablo Kuczynski, Alan García y Alejandro Toledo.

Belaúnde sostuvo que el debate actual no tiene precedentes y cuestionó que la delegación de facultades se limite a materias vinculadas con la inseguridad ciudadana y el fenómeno de El Niño.

Asimismo, Belaúnde precisó que el pedido de facultades legislativas abarca otros temas vinculados con los sectores agrícola, económico y minero, así como medidas para la reactivación económica.

Añadió que los decretos legislativos que emita el Ejecutivo serán revisados posteriormente por el Congreso.

FACULTADES PARA COMBATIR LA INSEGURIDAD CIUDADANA

En materia de seguridad ciudadana, Belaúnde señaló que el Ejecutivo busca obtener dos atribuciones para combatir a las organizaciones criminales.

La primera permitiría calificar como grupos hostiles a las redes delictivas nacionales y transnacionales, a fin de habilitar la intervención de las fuerzas especiales conjuntas de las Fuerzas Armadas.

La segunda facultad apunta a que el Gobierno pueda asumir la vigilancia del perímetro y el control de los accesos a los centros penitenciarios.