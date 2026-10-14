Comisión de Constitución. (Foto: Congreso)
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Redacción Gestión
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La Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú) refirió que el texto de delegación de facultades legislativas, aprobado por la Cámara de Diputados, deja fuera reformas importantes para enfrentar problemas estructurales que limitan el crecimiento económico y la generación de oportunidades en el país.

, detalló.

En ese sentido, el gremio considera que uno de los principales desafíos pendientes es la elevada informalidad laboral, que afecta aproximadamente a siete de cada diez trabajadores.

Congreso. (Foto: Andina)
Congreso. (Foto: Andina)

Keiko Fujimori pide priorizar el debate

La presidenta Keiko Fujimori habló este miércoles sobre las facultades legislativas y dijo que, si bien el Congreso está en semana de representación, espera “que el debate se retome con la prioridad y la urgencia que el país necesita”.

añadió.

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