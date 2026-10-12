Comisión de Constitución del Senado debatirá el pedido de facultades legislativas aprobada por la Cámara de Diputados. Foto: Congreso.
Comisión de Constitución del Senado debatirá el pedido de facultades legislativas aprobada por la Cámara de Diputados. Foto: Congreso.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Este martes 13 de octubre se desarrollará la sesión de la Comisión de Constitución del Senado, en la que se continuará con el debate de la

Se programó la junta para las 10:00 am en la sala Miguel Grau Seminario del Congreso, espacio en el que se abordará el pliego de facultades para

Se prevé que acudirán a la sesión representantes de las micro y pequeñas empresas (mypes), así como de gremios empresariales.

Cabe añadir que se realizará una conferencia entre comisiones del Senado, en la que participarán los presidentes de Justicia y Derechos Humanos; Defensa Nacional y Orden Interno; Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo.

Asimismo, estarán los presidentes de comisiones como Economía y Defensa del Consumidor; Salud, Educación y Desarrollo Social; y Asuntos de Gestión del Estado y Contraloría.

En la última jornada de debate en la Comisión de Constitución del Senado se registró un acalorado

TE PUEDE INTERESAR

Facultades legislativas: Mininter plantea regular las armas de uso civil
Comisión de Constitución del Senado votará este jueves dictamen sobre facultades legislativas
Facultades legislativas: Senado retomará debate este sábado 10 tras suspensión de sesión

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.