Este martes 13 de octubre se desarrollará la sesión de la Comisión de Constitución del Senado, en la que se continuará con el debate de la delegación de facultades legislativas aprobada por la Cámara de Diputados.

Se programó la junta para las 10:00 am en la sala Miguel Grau Seminario del Congreso, espacio en el que se abordará el pliego de facultades para combatir a la inseguridad ciudadana y las amenazas del fenómeno El Niño.

Se prevé que acudirán a la sesión representantes de las micro y pequeñas empresas (mypes), así como de gremios empresariales.

Cabe añadir que se realizará una conferencia entre comisiones del Senado, en la que participarán los presidentes de Justicia y Derechos Humanos; Defensa Nacional y Orden Interno; Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo.

Asimismo, estarán los presidentes de comisiones como Economía y Defensa del Consumidor; Salud, Educación y Desarrollo Social; y Asuntos de Gestión del Estado y Contraloría.

En la última jornada de debate en la Comisión de Constitución del Senado se registró un acalorado cruce de palabras entre ministros y legisladores como César Astudillo (ministro del Interior) e Iber Maraví, senador de Juntos por el Perú.