La Comisión de Constitución del Senado retomará este sábado el debate sobre las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo. Foto: Congreso.
La Comisión de Constitución del Senado retomará este sábado el debate sobre las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo. Foto: Congreso.
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Redacción Gestión
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La Comisión de Constitución del Senado reanudará este sábado 10 de octubre el debate sobre las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo y aprobadas previamente por la Cámara de Diputados. La sesión se realizará desde las 10:00 a. m. en la sala Miguel Grau del Palacio Legislativo.

La convocatoria fue comunicada a los integrantes del grupo de trabajo por disposición de su presidente, Carlos Mesía, luego de que se suspendiera la sesión en la que se evaluaba el dictamen que permitiría al Gobierno legislar en materias vinculadas con la seguridad ciudadana y el fenómeno El Niño.

Senado suspende debate sobre facultades hasta este sábado.
Senado suspende debate sobre facultades hasta este sábado.

Ausencia de ministros llevó a suspender el debate

La senadora Patricia Juárez informó que la sesión fue suspendida debido a que algunos de los ministros convocados no pudieron asistir para sustentar las medidas correspondientes a sus sectores.

Entre los ausentes estuvieron los titulares de Interior y Defensa, quienes viajaron a Trujillo para participar en operativos realizados durante la madrugada. La participación de los ministros es necesaria para .

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, participó en la sesión en la que se evaluó el pedido de facultades legislativas del Gobierno. Foto: Congreso.
El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, participó en la sesión en la que se evaluó el pedido de facultades legislativas del Gobierno. Foto: Congreso.

De acuerdo con lo señalado por la senadora Ruth Luque, de Ahora Nación, se tiene previsto que los ministros que no asistieron participen en la sesión programada para este sábado.

Ruth Luque cuestiona posibles cambios al dictamen

La parlamentaria advirtió que las modificaciones que se planteen durante la revisión en el Senado deben respetar las materias aprobadas por la Cámara de Diputados, relacionadas con la seguridad ciudadana y el fenómeno El Niño.

“Todo aquello que quede fuera o una ampliación estaría desnaturalizando el debate que se ha dado en el mismo Pleno de Diputados”, manifestó en declaraciones a Canal N.

Luque también adelantó que votará en contra si se incorporan medidas que, a su juicio, alteren el sentido del texto aprobado por la Cámara Baja. No obstante, precisó que podría elaborarse una nueva versión del documento siempre que se mantenga el contenido central de la propuesta.

Asimismo, planteó que se discutan los límites que tiene el Senado para modificar las disposiciones remitidas por la Cámara de Diputados.

Dictamen contempla 20 materias

Tras su revisión en el grupo de trabajo, el documento deberá continuar el trámite correspondiente en el Pleno del Senado.

Además de la sesión de este sábado, Luque señaló que se prevé realizar otras dos reuniones durante la próxima semana para avanzar en la evaluación de la propuesta.

Hasta el momento, no se ha anunciado una decisión definitiva sobre el dictamen ni sobre posibles modificaciones a las facultades legislativas aprobadas por la Cámara de Diputados.

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