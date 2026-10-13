Este martes 13 de octubre se desarrolla en la Comisión de Constitución del Senado el debate sobre el pedido de facultades legislativas aprobado por la Cámara de Diputados.

Tras los exabruptos registrados en la sesión del sábado 10 de octubre, el titular de este grupo de trabajo, Carlos Mesía (Fuerza Popular) garantizó que la jornada de hoy se llevará con normalidad.

Además, una vez comenzada la sesión, sostuvo que el jueves se votará en la Comisión de Constitución si se aprueba o no el pedido de facultades legislativas.

Se espera contar con la presencia de abogados miembros del Consejo Consultivo, así como de empresarios de la sociedad civil, a fin de ahondar en el alcance y necesidades que se requieren en el pliego de facultades legislativas solicitadas por el Poder Ejecutivo.

“Nos hemos declarado en sesión permanente (...) Algunos empresarios quieren expresar su preocupación porque no se ha aprobado nada para las pequeñas empresas”, dijo a la prensa.

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Mesía adelantó que el lunes 19 de octubre se debatirá en el Pleno del Senado lo que se apruebe en la Comisión de Constitución.

“No se sabe porque los parlamentarios saben qué es lo que se coloca”, mencionó en referencia a los eventuales cambios que podrían presentarse en el documento remitido desde la Cámara de Diputados.