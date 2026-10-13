Carlos Mesía, de Fuerza Popular, preside la Comisión de Constitución del Senado. Foto: Congreso
Carlos Mesía, de Fuerza Popular, preside la Comisión de Constitución del Senado. Foto: Congreso
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Este martes 13 de octubre se desarrolla en la Comisión de Constitución del Senado el debate sobre el pedido de facultades legislativas aprobado por la Cámara de Diputados.

, el titular de este grupo de trabajo, Carlos Mesía (Fuerza Popular) garantizó que la jornada de hoy se llevará con normalidad.

Además, una vez comenzada la sesión, sostuvo que el jueves se votará en la Comisión de Constitución si se aprueba o no el pedido de facultades legislativas.

Se espera contar con la presencia de abogados miembros del Consejo Consultivo, así como de empresarios de la sociedad civil, a fin de ahondar en el alcance y necesidades que se requieren en el pliego de facultades legislativas solicitadas por el Poder Ejecutivo.

“Nos hemos declarado en sesión permanente (...) Algunos empresarios quieren expresar su preocupación porque no se ha aprobado nada para las pequeñas empresas”, dijo a la prensa.

Mesía adelantó que el lunes 19 de octubre se debatirá en el Pleno del Senado lo que se apruebe en la Comisión de Constitución.

“No se sabe porque los parlamentarios saben qué es lo que se coloca”, mencionó en referencia a los eventuales cambios que podrían presentarse en el documento remitido desde la Cámara de Diputados.

TE PUEDE INTERESAR

Facultades legislativas: Comisión de Constitución del Senado reanudará debate este martes
Facultades legislativas: Mininter plantea regular las armas de uso civil

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.