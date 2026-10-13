El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, anunció que se conformará un comité multisectorial de alto nivel para reforzar la lucha contra la criminalidad. Según explicó, este grupo buscará mejorar la coordinación entre entidades públicas, fortalecer el intercambio de información y agilizar los procedimientos que dificultan las operaciones policiales.

Durante una conferencia de prensa, sostuvo que el Gobierno tiene una estrategia de seguridad desde el inicio de su gestión, independientemente de que el Congreso apruebe el pedido de facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo.

“Nosotros hemos mostrado las reuniones que hemos tenido con los jefes de la Policía, con la Fiscalía de la Nación, con el Poder Judicial, con todos los servicios de inteligencia (…) y hemos encontrado algunos casos que hay diferencias entre la visión del Poder Judicial, en el caso de la investigación de la Policía o la Fiscalía”, indicó.

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Galarreta señaló, respecto al Comando Unificado, que cuenta con objetivos específicos y operaciones de carácter reservado. Precisó que la conducción de este grupo corresponde al Ministerio del Interior cuando la Policía está a cargo del estado de emergencia, o al Comando Conjunto cuando esa responsabilidad recae en las Fuerzas Armadas.

El premier destacó que la coordinación operativa debe ir acompañada de información de inteligencia para acelerar las intervenciones. Por ello, adelantó que el comité multisectorial articulará esfuerzos con la Unidad de Inteligencia Financiera y con entidades vinculadas a las telecomunicaciones y al sector Energía y Minas.

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Ministro Astudillo dio por superado incidente

Por otro lado, el ministro del Interior, César Astudillo, indicó que dio por superado el incidente ocurrido en el Congreso y mencionó que sus labores se concentran en tareas de seguridad.

“Ya este es un incidente superado. Todos ustedes han visto lo que ha pasado en el Congreso y cada uno deducirá cómo empezó”, señaló.

A su vez, Galarreta expresó su respaldo al ministro, destacó su trayectoria en la lucha contra el terrorismo y en el conflicto del Cenepa, además de cuestionar a quienes lo confrontaron.

El ministro del Interior, César Astudillo, indicó que dio por superado el incidente ocurrido en el Congreso y mencionó que sus labores se concentran en tareas de seguridad. (Foto: PCM)

La intervenciones

Desarticulan a “Los Injertos del Rímac Nueva Generación”

En un megaoperativo ejecutado durante la madrugada, la Policía Nacional, en coordinación con la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin) y el Ministerio Público, desarticuló la organización criminal “Los Injertos del Rímac Nueva Generación”, cuyos presuntos integrantes estarían vinculados a la extorsión y el sicariato contra transportistas, comerciantes y empresarios de Lima Metropolitana

.La intervención, realizada por disposición judicial, comprendió el allanamiento de diez inmuebles en el Rímac y San Juan de Lurigancho, donde fueron detenidos 11 presuntos integrantes. Además, se incautaron celulares, vehículos, un artefacto explosivo, manuscritos y dinero en efectivo, elementos que serán materia de investigación.

Capturan en Ica a presuntos integrantes de “Los Malditos de Carabayllo”

En otra intervención, la División de Investigación de Homicidios de la Dirincri capturó en Ica a dos presuntos integrantes de la banda criminal “Los Malditos de Carabayllo”, investigada por presuntos delitos de usurpación agravada, tráfico de terrenos y sicariato.Los detenidos son investigados por su presunta vinculación con el asesinato de un empresario y del excongresista Óscar Medelius, ocurrido el 10 de febrero de 2025 en Carabayllo.

La operación contribuye al avance de las investigaciones para esclarecer este doble homicidio y determinar las responsabilidades correspondientes.

Capturan en Huachipa a sujeto requerido por la justicia argentina

En una operación coordinada entre la Policía Nacional e Interpol, fue capturado en Huachipa un sujeto conocido con los alias de “Papá” o “Serranacho”, requerido por la justicia argentina e investigado por su presunta vinculación con el asesinato de tres mujeres en Buenos Aires.

Según la información policial, el detenido también estaría vinculado al narcotráfico y registra antecedentes de reclusión en el penal El Milagro, en 2007. Su situación será atendida conforme a los procedimientos legales correspondientes.