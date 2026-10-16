El presidente de la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado, Carlos Mesía, anunció la suspensión de la sesión donde se iba a debatir y votar el pedido de facultades legislativas planteados por el Ejecutivo, “hasta nuevo aviso”.

Esta decisión se tomó luego de una controversia por la votación de una cuestión previa presentada por la senadora Patricia Iturregui, del Partido de El Buen Gobierno, durante el debate de la delegación de facultades legislativas.

Mesías atribuyó el desorden a un problema técnico y a una confusión en la votación virtual que, según afirmó, fueron aprovechados por algunos grupos para “establecer el caos”.

En la tarde anunció que continuarían con el debate mientras los grupos que habían abandonado la sala se ponían de acuerdo, pero luego finalmente suspendió la sesión alrededor de las 6:00 pm.

Como se recuerda, durante el debate realizado en horas de la mañana, los senadores de oposición abandonaron la sesión de la Comisión de Constitución del Senado, tras cuestionar la conducción de Mesía.

La controversia surgió por una cuestión de orden de Patricia Iturregui, de El Buen Gobierno, para debatir primero los alcances del Senado para modificar lo aprobado por Diputados.

Aunque la secretaría técnica reportó siete votos a favor y seis en contra, Mesía declaró rechazada la cuestión de orden. Luego de ello, la congresista Patricia Juárez afirmó que Alejandro Aguinaga, quien se encontraba conectado virtualmente y no respondió al llamado, había votado en contra, lo que generaba un empate. La oposición sostuvo que la votación ya estaba cerrada.

Tras suspender la sesión en dos oportunidades, Mesía dispuso “rectificar” la votación y ordenó llamar nuevamente a los senadores. Sin embargo, no todos habían regresado a la sala.

En horas de la tarde, antes de la última suspensión del debate sobre el pedido de facultades, las bancadas de oposición solicitaron que se votara únicamente lo aprobado por la Cámara de Diputados. El pedido no fue aceptado por Mesía, por lo que los congresistas de esas bancadas no se presentaron.

Por su parte, la legisladora Lourdes Alcorta cuestionó la ausencia de los senadores en el debate sobre el pedido de facultades legislativas y les exigió acudir a la Comisión de Constitución para expresar su posición mediante el voto.

“Que vengan acá, que den la cara, que debatan, que voten a favor o que voten en contra, pero que voten”, señaló.

Aún se desconoce si la sesión de la comisión se reiniciará esta noche o se programará para mañana viernes.

El presidente del grupo parlamentario, Carlos Mesía, suspendió la sesión “hasta nuevo aviso”. Foto: GEC

Siete nuevas incorporaciones y mayor supervisión del Senado

El predictamen elaborado por la presidencia de la Comisión de Constitución del Senado incorpora 7 puntos al pedido de facultades legislativas y una disposición de supervisión, respecto a los 20 puntos aprobados por la Cámara de Diputados.

En seguridad, se plantea precisar los criterios para calificar a organizaciones criminales como “grupos hostiles” y aplicar mecanismos antiterroristas a aquellas que empleen “sistemática métodos de violencia propios del terrorismo”. También propone fortalecer la Dirección Nacional de Inteligencia y el Sistema de Inteligencia Nacional.

En materia penitenciaria, incorpora la participación excepcional y temporal de las Fuerzas Armadas en la seguridad externa de los penales y la libertad vigilada postpenitenciaria para delitos de alta peligrosidad, entre otros casos. Además, busca establecer una presunción de actuación racional respecto a la legítima defensa, lo cual admitiría prueba en contrario y exigiría una motivación judicial cualificada para descartarla.

Respecto al fenómeno El Niño, propone simplificar trámites para ejecutar proyectos de infraestructura priorizados, sin exceptuar obligaciones ambientales, de seguridad ni de protección del patrimonio cultural.

Asimismo, dentro de las nuevas incorporaciones, se exige a los ministros informar al Senado sobre la implementación de los decretos legislativos dentro de los 60 días posteriores a su publicación, además de eliminar la propuesta de crear una carrera de servidor público para los centros de rehabilitación juvenil.