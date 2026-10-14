La Confiep consideró que se esperaban avances en la desregulación y la reforma del Estado, pero varias medidas económicas quedaron fuera de las facultades legislativas aprobadas por la Cámara de Diputados. (Foto: Andina)
La Confiep consideró que se esperaban avances en la desregulación y la reforma del Estado, pero varias medidas económicas quedaron fuera de las facultades legislativas aprobadas por la Cámara de Diputados. (Foto: Andina)
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Guadalupe Gamboa
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A unos meses de iniciado el Gobierno de Keiko Fujimori, el desacuerdo entre el Ejecutivo y el Congreso estaría pasando “factura” a las expectativas de inversión, señalaron desde la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep).

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