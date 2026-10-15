El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que está impulsando acciones para ampliar el servicio de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, que actualmente opera el primer tramo, entre Evitamiento y Mercado Santa Anita.

En ese marco, refirió que el ministro de Transportes y Comunicaciones, José Tangherlini, sostuvo reunión con representantes de la Sociedad Concesionaria Metro de Lima Línea 2 para coordinar medidas que permitan adelantar la puesta en funcionamiento de tres nuevas estaciones.

Próximas estaciones a operar

Durante el encuentro, se destacó la importancia de acelerar la entrada en operación de las estaciones Vista Alegre, Prolongación Javier Prado y Municipalidad de Ate, correspondientes al tramo 6 del proyecto.

Su puesta en servicio -según el Ministerio de Ttransportes y Comunicaciones- permitirá ampliar las alternativas de transporte para miles de vecinos de Lima Este y mejorar la conectividad de esta zona de la capital.

El MTC informa que los trabajos de la Línea 2 se realizan en estaciones, pozos de ventilación, patio taller y otros. (Foto: Andina)

Ampliarán marcha blanca

Asimismo, el MTC y la concesionaria acordaron intensificar sus esfuerzos para avanzar en la habilitación de estas estaciones y ampliar la marcha blanca de la Etapa 1A, que actualmente opera a lo largo de cinco estaciones.

Con estas acciones, el sector busca avanzar en la ampliación progresiva del servicio de la Línea 2, con el objetivo de ofrecer más opciones de desplazamiento a la ciudadanía y contribuir a mejorar la movilidad urbana en Lima y Callao.