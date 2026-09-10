El regulador también propuso negociar una adenda para "incorporar aspectos pendientes" para el desarrollo integral de la infraestructura. Foto: Ositrán.
El regulador también propuso negociar una adenda para "incorporar aspectos pendientes" para el desarrollo integral de la infraestructura. Foto: Ositrán.
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Redacción Gestión
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La presidente del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), Verónica Zambrano, destacó la necesidad de contar con un cronograma actualizado para la ejecución de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, con el fin de fortalecer el seguimiento de una de las obras de infraestructura más importantes del país.

Según indicó, esta situación afectó la elaboración de los expedientes técnicos, ocasionó retrasos en las obras y derivó en controversias contractuales entre las partes.

Asimismo, refirió que, tras la pandemia, el proyecto se apartó de la programación prevista y que hasta la fecha no cuenta con una calendarización vigente que establezca hitos actualizados para las etapas pendientes.

La titular del Regulador precisó que disponer de un nuevo cronograma permitiría dotar de mayor predictibilidad al proyecto y fortalecer el monitoreo de sus avances. En ese contexto, consideró necesario trabajar una nueva adenda contractual que incorpore aspectos pendientes para el desarrollo integral de la infraestructura, incluyendo su articulación con otras obras de transporte.

Zambrano recordó que la Línea 2 fue concebida para ejecutarse en cinco años y advirtió que, de no actualizarse la programación de la obra, los plazos podrían seguir extendiéndose. “Ahora estamos yéndonos ya a los 10 años y me temo que podríamos, si no se calendariza, llegar incluso hasta 15 años”, señaló.

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