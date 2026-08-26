Concesionario aseguró que buscan realizar nuevos cierres financieros para las siguientes etapas del proyecto, entre ellas la adquisición de los predios y programas a fondo del Estado. Foto: Anillo Vial.
Concesionario aseguró que buscan realizar nuevos cierres financieros para las siguientes etapas del proyecto, entre ellas la adquisición de los predios y programas a fondo del Estado. Foto: Anillo Vial.
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Redacción Gestión
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La Sociedad Concesionaria Anillo Vial informó que alcanzó el primer cierre financiero del proyecto hasta por US$ 190 millones para los avances de liberación predial, en los Tramos 1, 2 y 3 del Anillo Vial de Lima y Callao.

El cierre financiero es el proceso mediante el cual se aseguran y comprometen los fondos necesarios para ejecutar un proyecto. En este caso, se concretó con el respaldo del grupo financiero español BBVA, el banco japonés MUFG Bank y COFIDE de Perú.

“Este es un paso fundamental porque permitirá avanzar hacia la liberación efectiva de las áreas donde se desarrollará la vía. Constituye un avance concreto para el proyecto y refleja la confianza que instituciones financieras de primer nivel han depositado en el Perú para desarrollar macroproyectos de colaboración público-privada gestionados por ProInversión como el Anillo Vial de Lima y Callao, capaces de reducir la brecha existente en infraestructuras”, señaló Jaime Lamela, gerente general de la Sociedad Concesionaria Anillo Vial.

El proyecto beneficiará a más de 4.5 millones de personas y contribuirá a reducir los tiempos de viaje, promoviendo una movilidad más eficiente y segura para los ciudadanos de Lima y Callao.

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