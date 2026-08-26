La Sociedad Concesionaria Anillo Vial informó que alcanzó el primer cierre financiero del proyecto hasta por US$ 190 millones para los avances de liberación predial, en los Tramos 1, 2 y 3 del Anillo Vial de Lima y Callao.

El cierre financiero es el proceso mediante el cual se aseguran y comprometen los fondos necesarios para ejecutar un proyecto. En este caso, se concretó con el respaldo del grupo financiero español BBVA, el banco japonés MUFG Bank y COFIDE de Perú. Los recursos se utilizarán exclusivamente para la adquisición de los predios privados y la aplicación de los programas sociales asociados al proyecto.

“Este es un paso fundamental porque permitirá avanzar hacia la liberación efectiva de las áreas donde se desarrollará la vía. Constituye un avance concreto para el proyecto y refleja la confianza que instituciones financieras de primer nivel han depositado en el Perú para desarrollar macroproyectos de colaboración público-privada gestionados por ProInversión como el Anillo Vial de Lima y Callao, capaces de reducir la brecha existente en infraestructuras”, señaló Jaime Lamela, gerente general de la Sociedad Concesionaria Anillo Vial.

Esta operación financiera tendrá una vigencia de 18 meses, no obstante, la concesionaria y ProInversión continúan trabajando en una solución que permita realizar nuevos cierres financieros para las siguientes etapas del proyecto, entre ellas la adquisición de los predios y programas a fondo del Estado.

El proyecto beneficiará a más de 4.5 millones de personas y contribuirá a reducir los tiempos de viaje, promoviendo una movilidad más eficiente y segura para los ciudadanos de Lima y Callao.