Los Gobiernos de Perú y Guatemala realizaron la primera reunión de la Comisión de Libre Comercio de su Tratado de Libre Comercio (TLC), vigente desde julio de 2026.

En esta sesión se aprobaron tres decisiones para establecer procedimientos vinculados con la administración del acuerdo y la solución de controversias.

El encuentro fue encabezado por la viceministra de Comercio Exterior del Perú, Sayuri Bayona Matsuda, y su homóloga guatemalteca, Ivannia Ponce, viceministra de Integración y Comercio Exterior.

Entre los acuerdos alcanzados, ambas representantes suscribieron las Reglas de Procedimiento de la Administración del Tratado, así como las Reglas de Procedimiento y el Código de Conducta del capítulo de Solución de Controversias.

Asimismo, las delegaciones abordaron temas de interés bilateral y acordaron realizar la segunda reunión de la Comisión de Libre Comercio durante 2027, con el objetivo de continuar avanzando en el cumplimiento de los compromisos establecidos en el TLC.

COMERCIAL SUPERÓ LOS US$ 200 MILLONES

El intercambio comercial entre Perú y Guatemala alcanzó los US$ 206 millones al cierre de 2025, por cuarto año consecutivo por encima de los US$ 200 millones, según informó la viceministra Sayuri Bayona.

De ese monto, las exportaciones peruanas sumaron US$ 132 millones, mientras que las importaciones procedentes de Guatemala llegaron a US$ 74 millones. Con estos resultados, Perú registró una balanza comercial superavitaria de US$ 58 millones.

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Guatemala es el tercer socio comercial del Perú en Centroamérica, después de Panamá y Costa Rica. El intercambio entre ambos países se concentra principalmente en productos agrícolas, que representan el 50% del comercio bilateral.

En ese mercado, Perú exporta principalmente frutas, mientras que Guatemala tiene como principal producto de exportación hacia el país el azúcar.

Bayona señaló que todavía existe margen para incrementar las exportaciones e importaciones entre ambos mercados y destacó que el TLC permitirá mejorar el aprovechamiento de las condiciones comerciales establecidas en el acuerdo.