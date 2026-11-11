Así lo anticipó Clemente Baena, embajador de Brasil en Perú, durante su participación en el Desayuno Empresarial “Brasil–Perú: Integración Bioceánica para el Desarrollo” organizado por la Cámara de Comercio Brasil–Perú (Cambraper), donde estuvo presente Gestión.

Y la intención no se quedó en la parte brasileña. El propio titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Rogers Valencia, ratificó el interés del Gobierno de Keiko Fujimori en avanzar hacia ese objetivo con el país vecino, en diálogo posterior con este diario.

Conversaciones abiertas

Durante su intervención en el foro de la Cambraper, Baena recordó que existe una brecha enorme de conectividad entre Perú y Brasil por atender. Si bien existe voluntad empresarial de comerciar más entre ambas naciones, la falta de infraestructura como trenes, puertos y carreteras es lo que ha frenado ese interés hasta ahora.

Pero, según Baena, si bien hoy hay voluntad política de ambos gobiernos de revertir este panorama, se requiere de un marco institucional moderno y acorde a esas expectativas que sea validado por todos los involucrados.

“En ese sentido, considero que una contribución de gran relevancia sería que Perú ratificara el Acuerdo de Profundización Económico-Comercial que negociaron ambos países y se firmó en 2016. He tenido la oportunidad de hablar con el ministro [del Mincetur] sobre este tema y esperamos avanzar en los próximos meses”, resaltó.

Baena agregó que este acuerdo sería un “hito en el fortalecimiento de las relaciones”, ya que protegería de mejor manera las inversiones peruanas y brasileñas, impulsará el comercio de servicios y compras gubernamentales mutuas.

El interés de Brasil es compartido por el Estado peruano, según confirmó Valencia, del Mincetur, ante una consulta de este diario. El ministro indicó que se aprovechará que Perú y Brasil celebrarán su bicentenario de relaciones diplomáticas en 2027 para zanjar esta discusión.

Rogers Valencia, ministro de Comercio Exterior y Turismo, en entrevista con Gestión. Foto: Mincetur.

“Obviamente [se vendrán novedades]. El próximo año celebramos 200 años de relaciones a nivel de Estados. La conmemoración debe marcar un hito en la integración peruano-brasileña”, respondió.

Valencia consideró que, a pesar de ser cercanos geográficamente, existe muy poco conocimiento entre peruanos y brasileños de lo que se puede trabajar en conjunto. Puso de ejemplo, bajo esa mirada, el bajo flujo de turistas brasileños en el Perú, en comparación con los registros de otras naciones cercanas.

“Alcanza las 200 mil personas al año, cuando en Argentina arriban 2 millones de brasileños anualmente y en Chile 1.6 millones. Brasil desconoce Perú y Perú desconoce a Brasil. Tenemos que incrementar ese conocimiento, conectividad y tráfico a través de las IIRSA Norte e IIRSA Sur”, refirió.

El titular del Mincetur agregó que, si bien persigue otros objetivos comerciales y Brasil no forma parte del bloque, la presencia de la presidenta Fujimori en la 33.ª Cumbre de Líderes Económicos de APEC es clave para seguir colocando al Perú entre las prioridades de asociación de los vecinos en América Latina.

Un pendiente no menor

Como se recuerda, el intercambio entre ambos países ya está cubierto por el ACE 58 entre Perú y Mercosur, vigente desde el 2006. Aparte, el propio Valencia destacó ante la Cambraper que las exportaciones peruanas están 100% libres de aranceles desde el 2012. En 2019 ocurrió lo mismo con las importaciones brasileñas.

Sin embargo, antes ocurrió un hecho no menor que frenó la ratificación del Acuerdo de Profundización Económico-Comercial. En 2016, mismo año de su firma, estalló el Caso Lava Jato, donde Odebrecht y OAS pusieron en entredicho la confianza que podía tener Perú sobre las empresas brasileñas.

Ante ese escenario, desde 2024 Perú alcanzó a Brasil una propuesta concreta para incluir cláusulas anticorrupción en el acuerdo, solicitud que la contraparte brasileña no validó hasta ahora.

El estallido del Caso Lava Jato en 2016, mismo año de firma del acuerdo de profundización con Brasil, despertó dudas en Perú sobre las garantías de transparencia en las empresas brasileñas. Foto: Archivo de REUTERS/Amanda Perobell.

Ya en tiempos más recientes, vale recordar, un sector del Congreso pasado presionó al Mincetur, entonces liderado por José Reyes, para que el Perú ratifique el acuerdo sin que Brasil apruebe el pedido previamente descrito. Ello terminó con la renuncia de Reyes al cargo, días después de que el Pleno del Parlamento aprobara interpelarlo por esta situación bilateral con Brasil.

Ahora, según dijo Valencia a Gestión, parte de la negociación incluirá analizar la inclusión de las cláusulas anticorrupción.

“Queremos comunicar al país que Brasil es un socio estratégico y debemos trabajar en conjunto. Se harán los estudios, se trabajará, se revisarán las cláusulas y estamos avanzando para lograr la integración peruano-brasileña”, aseguró Valencia.

En el evento de la Cambraper estuvo presente Karla Schaefer, senadora de Fuerza Popular, quien comunicó que ha sido nombrada presidenta de la Liga Parlamentaria de Amistad Perú–Brasil. Al respecto, Baena recalcó la total disposición del presidente Lula da Silva de cerrar este acuerdo y adelantó que el nuevo Congreso brasileño constituirá una liga similar a inicios del 2027.

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Comercio bilateral “estancado”

Lograr la entrada en vigencia del acuerdo bilateral profundizado es la gran apuesta del Mincetur y Brasil para revertir el actual panorama del intercambio comercial.

En la reunión de la Cambraper fue Ricardo Paredes, director de Inversiones de las IIRSA, que son clave para el flujo de mercancías actual, quien hizo notar los retos pendientes que reflejan las cifras generales.

El ejecutivo puntualizó que el comercio no supera los US$ 5,000 millones anuales. Chile, para tenerlo en perspectiva, intercambia alrededor de US$ 12 millones al año con Brasil, a pesar de no tener una frontera, como sí la tiene Perú.

A pesar de ello, datos del Mincetur indican que aún se mantiene como el principal socio comercial del Perú en Latinoamérica y sexto en el mundo, pero sin crecer. Tras alcanzar la cifra récord de US$ 5,475 millones en 2022, el comercio con Brasil lleva tres años seguidos en caída continua.

La expectativa de la cartera, manifestó Valencia, es captar las más de 700 millones de toneladas que Brasil intercambia con Asia anualmente. Con el puerto de Chancay a la cabeza, pero también con otros proyectos en desarrollo como la Hidrovía Amazónica o el puerto Seco de San Román, se acortaría el traslado sus estas mercancías al continente asiático de 46 a 25 días.

Valencia precisó a la Cambraper que hay tres sectores principales para diversificar también la oferta exportable: agroindustria, que rompió récord en 2025 con US$ 198 millones; textil y confecciones (US$ 94 millones), donde Perú es el quinto proveedor de prendas de vestir en Brasil; y minería metálica y no metálica (US$ 791 millones), que ya concentra el 50% de los envíos peruanos a este destino.