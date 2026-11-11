Lograr la entrada en vigencia del acuerdo bilateral profundizado es la gran apuesta del Mincetur y Brasil para revertir el actual panorama del intercambio comercial, que se encuentra estancado hace años. Foto: Imagen generada con IA - Chat GPT, GEC.
Lograr la entrada en vigencia del acuerdo bilateral profundizado es la gran apuesta del Mincetur y Brasil para revertir el actual panorama del intercambio comercial, que se encuentra estancado hace años. Foto: Imagen generada con IA - Chat GPT, GEC.
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Alessandro Azurín
Alessandro Azurín

Con ambos gobiernos renovados tras realizar elecciones en 2026, Perú y Brasil avanzarían, tras una década de espera, en la entrada en vigencia de un acuerdo que profundizaría inversiones y comercio mutuo.

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