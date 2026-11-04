La contaminación ambiental está ligada a los combustibles fósiles. (Foto: Lindsey Parnaby / AFP)
La contaminación ambiental está ligada a los combustibles fósiles. (Foto: Lindsey Parnaby / AFP)
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Agencia Bloomberg
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Hace tres años, en Dubái, el mundo alcanzó un acuerdo histórico para iniciar una transición que permita dejar atrás la quema de combustibles fósiles. Sin embargo, quedó en gran medida sin respuesta cómo debían los países abordar esa enorme tarea para frenar el cambio climático.

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