Los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, atacaron la sede de Aramco en Dhahran, Arabia Saudí, y dañaron los tres pisos superiores de un edificio utilizado por altos directivos de la petrolera, incluida la oficina de su director general, según dos funcionarios regionales. No se reportaron víctimas.

Los hutíes reivindicaron el ataque con un misil balístico, en una nueva escalada del conflicto que amenaza instalaciones estratégicas de Arabia Saudí y genera preocupación en los mercados internacionales.

La petrolera no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, mientras que las autoridades saudíes señalaron que investigaban lo ocurrido.

En un nuevo frente de la guerra con Irán, el presidente estadounidense, Donald Trump, evalúa si debería unirse a los ataques saudíes contra los hutíes, debido a los recientes ataques contra Arabía Saudita.

La coalición militar liderada por Arabia Saudí afirmó haber interceptado un misil balístico dirigido contra Dhahran, así como misiles y drones que tenían como objetivo Riad, la capital del reino.

También informó de un ataque con misil de crucero dirigido contra Al-Kharj, donde se encuentran una base aérea y una instalación militar estatal.

No obstante, los restos de dos misiles balísticos interceptados cayeron en zonas residenciales de Riad e hirieron a cuatro personas, incluido un niño.

La Defensa Civil saudí informó además de daños en 15 viviendas, lo que evidencia los riesgos que persisten incluso cuando los proyectiles son interceptados.

Los hutíes justificaron sus ataques como represalia por la ofensiva saudí contra Saná, capital de Yemen controlada por los rebeldes, y otras zonas del país.

Arabia Saudí respalda a las fuerzas del Gobierno yemení reconocido internacionalmente, que hace aproximadamente una semana y media iniciaron una importante operación militar contra los insurgentes.

La escalada también ha afectado al transporte aéreo. Según la firma de análisis Cirium, más de 3,000 vuelos programados desde aeropuertos de Arabia Saudí fueron cancelados o figuraban como no operativos durante la última semana. Los hutíes han advertido que continuarán atacando aeropuertos e instalaciones petroleras del reino.

La capacidad de defensa saudí también está bajo presión. Expertos advierten que resulta difícil interceptar todos los misiles y drones lanzados contra un territorio de gran extensión, mientras funcionarios regionales señalan que el reino, uno de los mayores compradores de armamento estadounidense, se está quedando sin interceptores y ha solicitado mayor apoyo militar a sus aliados.

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En paralelo, el dirigente hutí Mohamed al-Bukhaiti afirmó que Omán ha impulsado contactos para retomar las negociaciones, mientras que Rusia y China también han promovido gestiones a través de Irán.

El representante aseguró que los rebeldes están dispuestos a negociar el fin de la guerra y del bloqueo entre Saná y Riad, en medio de un conflicto que ha reavivado los combates en Yemen y agravado la situación humanitaria.

Elaborado con información de AP.