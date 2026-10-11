Irán aseguró este domingo que Estados Unidos aceptó algunas de las condiciones que presentó para poner fin a la guerra y permitir la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio mundial de petróleo. Sin embargo, todavía existen diferencias que impiden alcanzar un acuerdo.

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Mohsen Rezaei, afirmó que Washington respondió a la propuesta presentada por Teherán durante la Asamblea General de Naciones Unidas. ¿Qué condiciones habría aceptado Estados Unidos y qué exige Irán para restablecer el tránsito petrolero?

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¿Qué propone Irán para terminar la guerra?

La iniciativa iraní, denominada plan de siete días para detener las hostilidades y reabrir el estrecho de Ormuz, contempla un alto el fuego de una semana en todo Oriente Medio.

Entre sus principales condiciones figuran el levantamiento del bloqueo naval estadounidense contra Irán, el fin de las sanciones al petróleo iraní y la liberación de activos congelados.

A cambio, Teherán permitiría nuevamente el tránsito por el estrecho de Ormuz. En el séptimo día, ambos países retomarían las negociaciones para alcanzar un acuerdo definitivo, que también incluiría el programa nuclear iraní.

Teherán sostiene que Washington aceptó parcialmente su propuesta de alto el fuego, que contempla levantar sanciones petroleras y reabrir el estrecho de Ormuz. Foto: EFE/EPA/Abedin Taherkenareh

¿Qué respondió Estados Unidos?

Aunque el presidente Donald Trump rechazó públicamente la propuesta al considerarla inaceptable, Rezaei aseguró que la respuesta estadounidense incluyó la aceptación de algunas condiciones.

“Los estadounidenses ya nos han respondido; en su respuesta han aceptado algunas de nuestras condiciones, mientras que otras siguen sin estar claras”, declaró el funcionario a la agencia ISNA.

No obstante, el representante iraní calificó la respuesta de insuficiente y pidió aclaraciones sobre los puntos pendientes.

Por el momento, no se ha precisado cuáles serían las condiciones aceptadas por Washington.

Ataques en Ormuz afectan el tránsito petrolero

Las declaraciones se producen en medio de un incremento de los ataques contra embarcaciones que atraviesan el estrecho de Ormuz.

Durante los últimos días se han registrado ataques prácticamente diarios contra petroleros, situación que ha provocado una nueva caída del tránsito de crudo por esta vía marítima.

Mientras tanto, Estados Unidos intenta recuperar la circulación de embarcaciones en una ruta cercana a Omán.

La reapertura de Ormuz continúa siendo uno de los principales puntos de negociación entre Washington y Teherán, debido a su importancia para el abastecimiento internacional de petróleo.

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Con información de EFE