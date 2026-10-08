El petróleo WTI subió US$ 3.21 por barril y cerró la jornada en US$ 91.49, impulsado por la preocupación ante los ataques a buques petroleros cerca de Ormuz. Foto: EFE.
El petróleo WTI subió US$ 3.21 por barril y cerró la jornada en US$ 91.49, impulsado por la preocupación ante los ataques a buques petroleros cerca de Ormuz. Foto: EFE.
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Redacción Gestión
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El cerró este jueves con un alza de 3.64%, hasta los US$ 91.49 por barril, en un contexto de creciente preocupación por los .

Al cierre de la sesión, los contratos de futuros del WTI, referente del mercado estadounidense, subieron US$ 3.21 respecto al precio registrado en la jornada anterior.

El mercado reaccionó a los reportes sobre incidentes en esta importante vía marítima. La Organización de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO) informó que . Según un informe de la consultora Kpler enviado este jueves a EFE, se trata del mayor número de ataques semanales registrado en lo que va del año.

El petróleo WTI subió US$ 3.21 por barril y cerró la jornada en US$ 91.49, impulsado por la preocupación ante los ataques a buques petroleros cerca de Ormuz. Foto: Petróleo de Texas.
El petróleo WTI subió US$ 3.21 por barril y cerró la jornada en US$ 91.49, impulsado por la preocupación ante los ataques a buques petroleros cerca de Ormuz. Foto: Petróleo de Texas.

Por su parte, CNBC reportó que nueve embarcaciones fueron atacadas en el estrecho y sus alrededores durante la última semana. Estos incidentes ponen en riesgo las perspectivas de recuperación del tránsito de petróleo por la zona.

Trump descarta ataques antes de las elecciones

Por su parte, el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, señaló que Teherán responderá a la última propuesta estadounidense para poner fin a la guerra. También indicó que los contactos entre ambas partes continúan a través de intermediarios.

Con información de EFE.

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