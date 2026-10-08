El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cerró este jueves con un alza de 3.64%, hasta los US$ 91.49 por barril, en un contexto de creciente preocupación por los ataques de Irán contra buques petroleros que navegan cerca del estrecho de Ormuz.

Al cierre de la sesión, los contratos de futuros del WTI, referente del mercado estadounidense, subieron US$ 3.21 respecto al precio registrado en la jornada anterior.

El mercado reaccionó a los reportes sobre incidentes en esta importante vía marítima. La Organización de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO) informó que diez buques cisterna fueron atacados en el estrecho de Ormuz entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre. Según un informe de la consultora Kpler enviado este jueves a EFE, se trata del mayor número de ataques semanales registrado en lo que va del año.

El petróleo WTI subió US$ 3.21 por barril y cerró la jornada en US$ 91.49, impulsado por la preocupación ante los ataques a buques petroleros cerca de Ormuz. Foto: Petróleo de Texas.

Por su parte, CNBC reportó que nueve embarcaciones fueron atacadas en el estrecho y sus alrededores durante la última semana. Estos incidentes ponen en riesgo las perspectivas de recuperación del tránsito de petróleo por la zona.

Trump descarta ataques antes de las elecciones

En medio de las tensiones, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que no iniciará ataques contra Irán antes de las elecciones de medio mandato, previstas para el 3 de noviembre. Asimismo, sostuvo que ambos países mantienen conversaciones “productivas”.

LEA TAMBIÉN: Bank of America lanza advertencia sobre subida de tasas de la Fed

Por su parte, el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, señaló que Teherán responderá a la última propuesta estadounidense para poner fin a la guerra. También indicó que los contactos entre ambas partes continúan a través de intermediarios.

Con información de EFE.