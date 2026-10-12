Los hutíes de Yemen advirtieron este lunes a Estados Unidos, un estrecho aliado de Arabia Saudita, que si decide intervenir en la guerra recibirá una “respuesta rápida y dolorosa”, mientras los combatientes proiraníes continúan atacando Riad.

Las hostilidades entre los hutíes de Yemen y las fuerzas gubernamentales, a las que apoya una coalición militar liderada por Arabia Saudita, se reanudaron en julio pero se han intensificado desde septiembre.

Los ataques llevados a cabo este fin de semana por los hutíes, un movimiento proiraní que controla una buena parte de Yemen y lleva más de una década en conflicto con Arabia Saudita, marcaron una escalada.

El lunes por la noche, la capital saudita se vio sacudida de nuevo por fuertes explosiones. Los habitantes recibieron un aviso de las autoridades en su celular, llamando a refugiarse “en un lugar seguro, un lugar seguro, lejos de ventanas y puertas”, por primera vez en semanas.

Riad, en tanto, afirmó que había interceptado un misil balístico disparado por los hutíes.

- “A prueba” -

“Si Estados Unidos se implica en la agresión contra Yemen (...) la respuesta será rápida y dolorosa” tanto para Washington como para “todos sus intereses en la región”, advirtió Mohamed Al Bukhaiti, miembro de la oficina política de los hutíes, en declaraciones a la AFP en la capital yemení, Saná.

Frente al “empecinamiento (de Riad) de privilegiar la opción militar”, advirtió de la posible “destrucción del conjunto de las infraestructuras saudíes” e instó a los trabajadores de los sitios petroleros y de los aeropuertos saudíes a mantenerse “alejados” de esos lugares.

El ministro saudí de Energía reconoció este lunes que el reino había sido “puesto a prueba”, tras los mortíferos ataques de los últimos días, sobre todo contra el aeropuerto de la capital, y prometió una “respuesta firme”.

“Estas circunstancias han puesto a prueba nuestras infraestructuras, nuestras instituciones, nuestros equipos y nuestra resiliencia”, declaró el príncipe Abdulaziz bin Salmán, cuyo país es el principal exportador de petróleo.

El momento en que el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad fue alcanzado por un ataque hutí el 10 de octubre de 2026. (Foto del Ministerio de Medios de Comunicación de Arabia Saudita / AFP).

- Vuelos cancelados -

El domingo, una persona murió en un nuevo ataque al aeropuerto internacional de Riad, horas después de otro ataque reivindicado por los hutíes que mató allí a 13 personas y dejó más de 300 heridos.

Las autoridades sauditas tuvieron que cerrar el aeropuerto de la capital, que permanecerá clausurado al menos hasta el jueves, según dijo a la AFP una fuente del sector aéreo, en un momento de eventos económicos en la ciudad, a los que suelen acudir numerosos empresarios extranjeros.

La aerolínea nacional de Baréin indicó que había cancelado hasta el sábado todos sus vuelos con destino y origen de Riad, una medida tomada también por la aerolínea nacional de Emiratos Árabes Unidos hasta el próximo lunes debido a “perturbaciones regionales”.

Ante esta situación, la embajada estadounidense anunció que sus funcionarios deberán solicitar “una autorización especial” para ingresar en todos los aeropuertos del reino y recomendó “la mayor precaución” a quienes decidan viajar en avión.

También la embajada australiana en el país instó a sus ciudadanos a ponerse a salvo.

Este lunes, la embajada de Estados Unidos en Riad indicó que ciudadanos de ese país fueron detenidos en Arabia Saudita por haber “tomado fotos de los recientes acontecimientos”, pero no precisó ni cuántos eran ni si ya fueron liberados.

El reino suele advertir a los habitantes sobre la difusión de información, imágenes o videos no autorizados de misiles, drones o sus impactos, recordó la legación diplomática.

- “Imposible defenderse” -

Los ataques a Arabia Saudita son los más mortíferos en la última década.

El aeropuerto de Riad no fue el único blanco. La autoridad de aviación civil reportó otro ataque al aeropuerto de Dammam, en el este, junto al Golfo.

“Las defensas aéreas sauditas han logrado interceptar algunos misiles y drones hutíes, pero Arabia Saudita es tan extensa que, sencillamente, les resulta imposible defenderse completamente”, comentó Thomas Juneau, analista de seguridad en la Universidad de Ottawa.

En Yemen, medios afines a los hutíes reportaron dos ataques sauditas en la zona de la capital Saná, dentro del territorio controlado por ellos. Un portavoz del Ministerio de Sanidad, bajo autoridad hutí, dijo en X que un civil murió.

En el terreno, el gobierno yemenita internacionalmente reconocido y apoyado por Riad dijo estar avanzando en su contraofensiva contra los hutíes alrededor del estrecho de Bab el Mandeb, una importante vía marítima por donde transitan las mercancías asiáticas destinadas a Europa, según indicaron el sábado fuentes militares.

Los hutíes, que desde hace semanas están desplegados en esa zona, aseguran que los repelieron. Los combatientes proiraníes han reforzado su asedio sobre Taiz, la tercera ciudad del país, donde los combates dejaron más de 60 muertos en las últimas 24 horas, según fuentes militares de ambos bandos.

Las afirmaciones de una parte y otra han sido imposibles de verificar de forma independiente, por la volatilidad de la situación y la dificultad de acceso para los periodistas.

Elaborado con información de AFP