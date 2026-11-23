El gobernador regional de Tumbes, Segismundo Cruces Ordinola, refirió que el incremento de lluvias en la región ha aumentado el caudal de diversos ríos cuyos cauces ya habían sido objeto de descolmatación, por lo cual pidió se otorguen a esta jurisdicción más recursos y combustible para la atención de emergencias.

Asimismo, pidió a la población no mantenerse cerca de zonas con potencial peligro de inundación.

Cruces señaló que varios cauces ribereños habían sido descolmatados, “pero con las lluvias que ha habido se están colmatando nuevamente y llegando a su máxima expresión”. En ese sentido, dijo que la actual colmatación en sectores del río Tumbes es de entre 1 m. y 1.5 m.

Argumentó que en la zona del distrito de Pampas de Hospital por donde pasa el río Tumbes el Ejército descolmató 124,000 metros cúbicos. Sin embargo -añadió- que en el río Zarumilla esto no se pudo hacer.

Llamado a la sensatez

Refirió que en Pampas de Hospital existe un asentamiento humano, por lo que pidió a los pobladores desocupar el lugar para evitar los riesgos de una eventual inundación.

La autoridad regional señaló que las inundaciones también se vienen presentando en los distritos de Capitán Hoylke y Casitas. En este último punto se encuentra afectado el caserío de La Choza.

Refirió, en tal sentido, que, además de la crecida del río Tumbes, también se está dando la del río Zarumilla. Esta viene desestabilizando al puente del caserío de Bocapán, del distrito de Zorritos.

Estos episodios se dan cuando se incrementan las luvias en las localidades ecuatorianas de Guayaquil y Machala, indicó Cruces.

Nuevamente Tumbes termina inundado por las intensas lluvias al norte del país. (Latina Noticias)

Pide recursos

El gobernador señaló que, en varios casos, los municipios vienen afrontando la emergencia con “un equipo mínimo”. En cuanto al gobierno regional a su cargo, indicó que “ya se nos han agotado los recursos económicos”.

En ese sentido, Cruces pidió que el gobierno central entregue a su región combustibles y más recursos económicos. “No tenemos aquí ni una gota de combustible para la maquinaria”, explicó.

Por otro lado, el gobernador de Tumbes refirió que, debido al oleaje anómalo que se registra en las playas de esta región, las embarcaciones pesqueras y turísticas no pueden desarrollar labores. Estas últimas se ven impedidas de realizar excursiones a los esteros; uno de los lugares turísticos más emblemáticos de esta jurisdicción.

“El mar está recuperando cierta zona del litoral y no podemos hacer nada contra la naturaleza”, indicó.