Este lunes se declaró fundada la solicitud de sobreseimiento presentada por el expresidente Ollanta Humala y Nadine Heredia, con lo cual se dispuso el archivo de la investigación por parte del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.

Vale añadir que este caso involucraba a la expareja presidencial por el presunto delito de colusión agravada, como parte del caso Gasoducto Sur Peruano.

Juan Carlos Portugal, abogado de Humala y Heredia, indicó que la falta de pruebas llevó al archivo este legajo, lo que manifiesta la inocencia de sus defendidos.

“El sobreseimiento, al determinar la inexistencia de una causal requerida para ir a juicio, determina la inocencia de mis clientes”, indicó a RPP.

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Al ser consultado si con este fallo Nadine Heredia puede volver al país, manifestó: “Efectivamente, no hay una sentencia, no hemos ingresado a esta etapa porque el juez ha determinado que un caso como este, sin prueba ni imputación, no merece ir a juicio oral”, apuntó.

No obstante, señaló que el Ministerio Público aún puede apelar la decisión.

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El expresidente Ollanta Humala en el ojo de la justicia peruana. Foto: archivo GEC

“Le he aconsejado (a Nadine Heredia) actuar con prudencia en victorias como estas, porque el derecho es como el fútbol, habremos ganado el primer tiempo, pero seguramente queda un segundo tiempo”, sostuvo.