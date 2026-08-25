El expresidente Ollanta Humala (2011-2016) afirmó este martes que salió “más fuerte” tras permanecer 15 meses en prisión por una condena por lavado de activos que posteriormente fue anulada por el Tribunal Constitucional (TC). El exmandatario también dejó abierta la posibilidad de retomar su actividad política, aunque señaló que, por ahora, su prioridad es resolver los procesos judiciales que aún tiene pendientes.

En una conferencia de prensa organizada por la Asociación de Prensa Extranjera de Perú (APEP), sostuvo que lo más inmediato será impulsar las acciones legales destinadas a cerrar los procesos que todavía permanecen abiertos en su contra, vinculados a las constructoras brasileñas OAS y Odebrecht.

También señaló que busca recuperar el tiempo perdido con su familia. Su esposa, Nadine Heredia, y su hijo menor de edad permanecen asilados en Brasil, pese a que la resolución del TC también dejó sin efecto la sentencia contra la ex primera dama.

“He salido más fuerte”

Humala relató que durante su permanencia en Barbadillo encontró fortaleza en su familia y en la convicción de que era inocente. Según dijo, siempre estuvo seguro de que su situación sería revertida.

“Sabía que esto tenía que revertirse de todas maneras, porque si no hay delito, por más sicarios que hayan en la Fiscalía o en el Poder Judicial, en algún momento, la verdad y el tiempo van a poner las cosas en su lugar. Así que me he dedicado a actividades y creo que he salido más fuerte de como entré”, afirmó.

El expresidente Ollanta Humala afirmó que priorizará resolver sus procesos judiciales antes de definir si retomará su actividad política. Foto: EFE.

Durante su reclusión, contó que leyó libros de historia, realizó investigaciones y practicó deporte para mantenerse activo. Añadió que su formación militar le permitió afrontar los 15 meses de prisión sin quebrarse.

El penal de Barbadillo, conocido como la cárcel de los expresidentes, también ha albergado a Alejandro Toledo, Pedro Castillo y Martín Vizcarra.

No descarta regresar a la política

Consultado sobre su futuro político, Humala afirmó que todavía se considera joven y que no se ha impuesto límites respecto de lo que podría hacer. Sin embargo, remarcó que primero busca resolver sus procesos judiciales y recuperar el Partido Nacionalista Peruano.

El exmandatario dijo que observa su futuro político “con prudencia” y evitó descartar una eventual candidatura.

“No es que me quite mi sueño político ser presidente. Hay que recuperar ese tiempo perdido con mi familia. Todavía hay espacio, pero no me quita el sueño. Ya he sido presidente”, manifestó.

Demanda contra el Estado

Humala también confirmó que presentará una demanda contra el Estado peruano con el objetivo de obtener una reparación por el daño que, según sostiene, sufrió su imagen y la de su familia y dirigentes de su partido.

Indicó que ya encargó el caso a su defensa y que la acción legal será presentada “en el corto plazo”, pues considera que debe establecer un precedente.

“No es posible aceptar que la resolución del TC es una ley de amnistía, que nos archivó el caso y todo terminó ahí, porque para mucha gente en el país y en el extranjero puede creer que efectivamente esta acusación era legítima”, sostuvo.

“Creo que una demanda al Estado es necesaria para reparar nuestro buen nombre”, añadió.

Cuestionamientos al equipo Lava Jato

El expresidente también arremetió contra los fiscales que investigaron el caso Lava Jato en Perú y comparó su actuación con la del grupo Colina, escuadrón militar vinculado a violaciones de derechos humanos durante el gobierno de Alberto Fujimori.

A su juicio, los fiscales “pervirtieron” la función para la que fueron designados al concentrar sus investigaciones en políticos y no aplicar el mismo trato a empresarios involucrados en los casos de corrupción.

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Humala sostuvo que existió una persecución contra políticos y cuestionó que empresarios vinculados a Odebrecht y OAS no hayan recibido un tratamiento similar.

“Los fiscales han sido desleales y traidores al país, ya que pervirtieron la función para la que fueron creados, que fue seguir las ramificaciones de Lava Jato en Perú, y se fueron a por los políticos para perseguir fama”, afirmó.

Asimismo, cuestionó que Odebrecht pudiera vender activos en el país sin que esos recursos fueran embargados para cubrir eventuales indemnizaciones. También criticó que Jorge Barata, exgerente de la constructora brasileña en Perú y colaborador en las investigaciones, pudiera conservar su patrimonio en el país antes de regresar a Brasil.

Con información de EFE.