El Poder Judicial (PJ) archivó de manera definitiva la acusación penal contra catorce exministros y exfuncionarios del gobierno de Ollanta Humala por el caso Gasoducto Sur Peruano.

El juez Leodan Ayala, del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional, consideró que la Fiscalía no detalló adecuadamente los hechos que configurarían el delito de colusión agravada. Aunque se archivó el proceso para los exfuncionarios, el proceso penal continuará contra Ollanta Humala y Nadine Heredia.

Sin embargo, pese a esta decisión, los investigados excluidos de la vía penal seguirán involucrados en el proceso civil, debido a la demanda de indemnización presentada por el Estado.

La resolución favoreció los pedidos de defensa de investigados, entre ellos, Eleodoro Mayorga, Edgard Ramírez, María del Rosario Patiño, Guillermo Lecarnaque, Elda Patricia Díaz, Percy Olivas y Omar Dueñas.

El juzgado también aplicó la improcedencia de oficio de acción para otros exministros, como Luis Miguel Castilla, Jorge Merino y Carlos Paredes, además de exdirectivos de Proinversión.

El magistrado concluyó que la Fiscalía no describió una concertación ilícita específica y se limitó a atribuir presuntas irregularidades administrativas. A su vez, se dispuso retirar de inmediato todas las medidas cautelares personales que pesaban contra los exfuncionarios beneficiados.

Por otro lado, el juez rechazó archivar la acusación contra Humala, ya que consideró que la tesis fiscal sí presenta elementos para sostener el presunto delito de colusión agravada.

LEA TAMBIÉN: PJ amplía por ocho meses investigación contra Ollanta Humala por caso Madre Mía

Cabe recordar que al expresidente se le acusa de presuntamente haber realizado acuerdos ilícitos con Jorge Barata, exdirectivo de Odebrecht, para favorecer la adjudicación del proyecto. En tanto, la exprimera dama Nadine Heredia continuará procesada en el caso por su presunta participación en reuniones relacionadas entre 2011 y 2012.

Asimismo, el proceso también seguirá contra David San Frutos Tomé, Jesús Saldaña Fernández y la empresa Enagás Internacional SLU.