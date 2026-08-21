PJ excluye a 14 exministros y funcionarios del gobierno de Humala por el caso Gasoducto Sur. Foto: Difusión.
PJ excluye a 14 exministros y funcionarios del gobierno de Humala por el caso Gasoducto Sur. Foto: Difusión.
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Redacción Gestión
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por el caso Gasoducto Sur Peruano.

Aunque se archivó el proceso para los exfuncionarios, el proceso penal continuará contra Ollanta Humala y Nadine Heredia.

debido a la demanda de indemnización presentada por el Estado.

La resolución favoreció los pedidos de defensa de investigados, entre ellos, Eleodoro Mayorga, Edgard Ramírez, María del Rosario Patiño, Guillermo Lecarnaque, Elda Patricia Díaz, Percy Olivas y Omar Dueñas.

El juzgado también aplicó la improcedencia de oficio de acción para otros exministros, como Luis Miguel Castilla, Jorge Merino y Carlos Paredes, además de exdirectivos de Proinversión.

El magistrado concluyó que la Fiscalía no describió una concertación ilícita específica y se limitó a atribuir presuntas irregularidades administrativas.

Por otro lado, el juez rechazó archivar la acusación contra Humala, ya que consideró que la tesis fiscal sí presenta elementos para sostener el presunto delito de colusión agravada.

Cabe recordar que al expresidente se le acusa de presuntamente haber realizado acuerdos ilícitos con Jorge Barata, exdirectivo de Odebrecht, para favorecer la adjudicación del proyecto.

Asimismo, el proceso también seguirá contra David San Frutos Tomé, Jesús Saldaña Fernández y la empresa Enagás Internacional SLU.

El proceso se archivó para los exfuncionarios, pero el proceso penal continuará contra Ollanta Humala y Nadine Heredia. Foto: PJ.
El proceso se archivó para los exfuncionarios, pero el proceso penal continuará contra Ollanta Humala y Nadine Heredia. Foto: PJ.

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