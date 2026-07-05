El Poder Judicial (PJ) dispuso el archivo del delito de asociación ilícita atribuido al expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia en el caso Gasoducto Sur Peruano, vinculado a Odebrecht.

El juez Leodan Cristóbal Ayala aceptó una excepción de improcedencia de acción presentada por la defensa del exministro Luis Miguel Castilla, al considerar que el delito de asociación ilícita carecía de sustento jurídico porque no cumplía requisitos legales.

La resolución, emitida el 3 de julio, ordenó que los efectos del fallo se extiendan a todos los procesados por asociación ilícita en esta investigación, disponiendo el archivo de ese delito y el levantamiento de las medidas cautelares personales ligadas a dicha imputación.

Esta decisión también alcanzó a los exministros Luis Miguel Castilla, Eleodoro Mayorga, René Cornejo y Carlos Paredes, investigados por el mismo caso.

El juez argumentó su decisión en la Ley 32108, que exige que los delitos finalidad de una organización criminal tengan una pena mínima superior a seis años. Además, señaló que esta norma se aplica incluso a hechos anteriores por el principio de favorabilidad y retroactividad benigna.

Ante ello, el magistrado concluyó que el presunto delito de colusión agravada, tomado como delito base en el caso, tiene una pena mínima de seis años y no supera el umbral exigido por la nueva ley para configurar organización criminal, por lo que se descarta la asociación ilícita.

Cabe precisar, a pesar de esta decisión, las investigaciones por otros delitos en el caso del Gasoducto Sur Peruano continúan en curso.