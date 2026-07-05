PJ archiva acusación contra Ollanta Humala y Nadine Heredia por caso Caso Gasoducto Sur. Foto: GEC
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Redacción Gestión
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en el caso Gasoducto Sur Peruano, vinculado a Odebrecht.

a, al considerar que el delito de asociación ilícita carecía de sustento jurídico porque no cumplía requisitos legales.

La resolución, emitida el 3 de julio, ordenó que

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Esta decisión también alcanzó a los exministros Luis Miguel Castilla, Eleodoro Mayorga, René Cornejo y Carlos Paredes, investigados por el mismo caso.

El juez argumentó su decisión en la Ley 32108, que exige que los delitos finalidad de una organización criminal tengan una pena mínima superior a seis años.

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Ante ello, el magistrado concluyó que el presunto delito de colusión agravada, tomado como delito base en el caso, tiene una pena mínima de seis años y no supera el umbral exigido por la nueva ley para configurar organización criminal, por lo que se descarta la asociación ilícita.

Cabe precisar, a pesar de esta decisión, las investigaciones por otros delitos en el caso del Gasoducto Sur Peruano continúan en curso.

Sede del Poder Judicial (Foto: Andina)
Sede del Poder Judicial (Foto: Andina)

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