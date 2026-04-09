El expresidente Ollanta Humala solicitó participar en la audiencia donde se evaluarán posibles sanciones contra los jueces que ordenaron su prisión anticipada. El pedido fue presentado ante la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial.

Humala sostuvo, en el documento dirigido específicamente a la magistrada Carmen Yahuana Vega, que su intervención en la sesión se realizará como agraviado directo, con el objetivo de explicar cómo la medida afectó sus derechos.

Además, el exmandatario pidió un plazo de 10 minutos para ejercer su material de defensa durante esta sesión.

Cabe precisar que esta a audiencia tiene como finalidad evaluar posibles sanciones a los magistrados que dispusieron la ejecución anticipada de la pena contra Humala. Los jueces involucrados son Nayko Coronado Salazar, Juana Caballero García y Max Vengoa Valdiglesias. El caso está en evaluación administrativa.

La Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial detectó las presuntas faltas como muy graves, por lo que este proceso definirá eventuales responsabilidades.

Humala sostuvo que se le privó de libertad de manera arbitraria, pues la medida se ejecutó antes de que hubiera una sentencia definitiva.

El expresidente afirma que esto le provocó un perjuicio irreparable y, por ello, pidió intervenir de forma directa en la audiencia.