Ollanta Humala. (Foto: Joel Alonzo / El Comercio)
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Redacción Gestión
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El pedido fue presentado ante la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial.

Humala sostuvo, en el documento dirigido específicamente a la magistrada Carmen Yahuana Vega, que

Además, el exmandatario pidió un plazo de 10 minutos para ejercer su material de defensa durante esta sesión.

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Cabe precisar que esta a audiencia tiene como finalidad evaluar posibles sanciones a los magistrados que dispusieron la ejecución anticipada de la pena contra Humala.

La Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial detectó las presuntas faltas como muy graves, por lo que este proceso definirá eventuales responsabilidades.

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Humala sostuvo que se le privó de libertad de manera arbitraria, pues la medida se ejecutó antes de que hubiera una sentencia definitiva.

y, por ello, pidió intervenir de forma directa en la audiencia.

Ollanta Humala. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)
Ollanta Humala. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)

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