TC deja al voto demanda de Ollanta Humala para anular condena por lavado de activos. (Foto: Andina)
TC deja al voto demanda de Ollanta Humala para anular condena por lavado de activos. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

por el delito de lavado de activos vinculados a aportes ilícitos en las campañas presidenciales de 2006 y 2011.

Durante una audiencia realizada el 9 de junio, la defensa sostuvo que los aportes a campañas políticas no podían ser considerados lavado de activos según la legislación vigente en esos años.

Los abogados de Humala exigieron, bajo el principio de “igual razón, igual derecho”, un tratamiento similar al de otros casos de aportes a campañas.

LEA TAMBIÉN: Ollanta Humala denuncia a Richard Concepción Carhuancho por presunto abuso de autoridad

y del gobierno venezolano para financiar sus campañas.

LEA TAMBIÉN: Ollanta Humala pide participar en audiencia contra jueces que ordenaron su prisión anticipada

El recurso de hábeas corpus busca anular tanto la sentencia condenatoria como la reclusión de Humala en el penal de Barbadillo.

La defensa del expresidente presentó un recurso de hábeas corpus, con el que busca anular tanto la sentencia condenatoria como la reclusión de Humala en el penal de Barbadillo. Foto: TC
La defensa del expresidente presentó un recurso de hábeas corpus, con el que busca anular tanto la sentencia condenatoria como la reclusión de Humala en el penal de Barbadillo. Foto: TC

TE PUEDE INTERESAR

Jorge Nieto sobre advertencia de “acción judicial” de Domingo Pérez: Es un error del partido
ComexPerú: empate técnico exige prudencia y respeto a procedimientos electorales
Pampa Baja: Europa absorbe mayor oferta de palta peruana sin afectar precios

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.