El Tribunal Constitucional (TC) dejó al voto el hábeas corpus presentado por la defensa del expresidente Ollanta Humala, con el que busca anular la condena de 15 años de prisión por el delito de lavado de activos vinculados a aportes ilícitos en las campañas presidenciales de 2006 y 2011.

Durante una audiencia realizada el 9 de junio, la defensa sostuvo que los aportes a campañas políticas no podían ser considerados lavado de activos según la legislación vigente en esos años. Por ello, solicitó que se aplicara el mismo criterio usado en recientes decisiones judiciales sobre financiamiento político.

Los abogados de Humala exigieron, bajo el principio de “igual razón, igual derecho”, un tratamiento similar al de otros casos de aportes a campañas. Sin embargo, será el Tribunal Constitucional el que determine si se vulneró el debido proceso o la libertad individual durante el juicio.

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Cabe recordar que Humala fue condenado en primera instancia a 15 años de prisión por el delito de lavado de activos, al ser considerado responsable de recibir aportes ilícitos de la empresa Odebrecht y del gobierno venezolano para financiar sus campañas.

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El recurso de hábeas corpus busca anular tanto la sentencia condenatoria como la reclusión de Humala en el penal de Barbadillo.