ComexPerú invoca a que, el candidato que resulte electo, contribuya a preservar la estabilidad democrática
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Redacción Gestión
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Los resultados preliminares de la muestran un escenario de empate técnico que exige prudencia, serenidad y respeto por los procedimientos electorales.

Así indica ComexPerú en un pronunciamiento en el que considera que, en estas circunstancias, corresponde esperar el procesamiento del total de actas y los resultados oficiales

La estrecha diferencia entre ambas candidaturas (de Keiko Fujimori y de Roberto Sánchez) obliga a actuar con responsabilidad, exhorta ese gremio empresarial.

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Pide no más confrontación

Refiere que el país no necesita más confrontación ni incertidumbre y que las autoridades electorales deben culminar su labor con transparencia, celeridad y apego a la ley.

ONPE espera la llegada de las actas del exterior. (Ministerio de Relaciones Exteriores)
ONPE espera la llegada de las actas del exterior. (Ministerio de Relaciones Exteriores)

Mientras tanto, indica que los actores políticos (candidatos, dirigentes, personas afines y seguidores) deben contribuir a preservar la estabilidad y la confianza en el proceso democrático, sin generar un ambiente de presión a las autoridades ni enfrentamientos.

“Quien no resulte elegido tiene la responsabilidad de reconocer los resultados oficiales una vez concluido el escrutinio y agotadas las etapas previstas por la legislación electoral”, puntualiza ComexPerú.

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La fortaleza de una democracia -añade- también se mide por la capacidad de aceptar el veredicto de las urnas y anteponer el interés nacional a cualquier discrepancia política.

Pide se promuevan consensos

“Del mismo modo, quien resulte elegido deberá entender que una parte muy importante del país optó por una alternativa distinta. Gobernar en estas circunstancias exige tender puentes, promover consensos y actuar con vocación de unidad”, refiere.

Más allá del resultado final, remarca que el verdadero desafío comenzará al día siguiente del anuncio de los resultados oficiales.

“El próximo gobierno deberá concentrar sus esfuerzos en recuperar la seguridad, impulsar la inversión, generar empleo formal y enfrentar la informalidad que afecta a millones de peruanos. El país necesita soluciones y resultados, no una prolongación de la confrontación electoral”, subraya.

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