PJ amplía por ocho meses investigación contra Ollanta Humala por caso Madre Mía. (Foto: Andina)
PJ amplía por ocho meses investigación contra Ollanta Humala por caso Madre Mía. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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las cuales habrían ocurrido durante la década de 1990.

para extender la investigación contra Humala, el exsuboficial EP Amílcar Gómez y otros tres militares por presunto homicidio calificado en agravio de Edgardo Isla Pérez y Nemer Acuña Silva.

en perjuicio de Luis Alberto Izaguirre Prieto, Nelson Hoyos Sagastegui, Hermes Estela Vásquez y Yandel Leandro Zúñiga.

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El juez Chávez Tamariz fijó como fecha definitiva de vencimiento de la etapa de investigación preparatoria prorrogada el 24 de enero de 2027.

Por otro lado,

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Ante ello, el mencionado juez decidió conceder la apelación y remitirla a la Quinta Sala de Apelaciones Nacional. Dicha entidad, si la admite, deberá convocar una audiencia virtual con las partes para evaluar el caso y emitir una decisión final en los próximos días.

La Fiscalía también investiga a Humala por la presunta desaparición forzada en perjuicio de cuatro personas. Foto: GEC / César Bueno
La Fiscalía también investiga a Humala por la presunta desaparición forzada en perjuicio de cuatro personas. Foto: GEC / César Bueno

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