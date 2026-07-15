El Poder Judicial (PJ) amplió por ocho meses la investigación preparatoria contra el expresidente Ollanta Humala y otros por presuntos crímenes de lesa humanidad en la base militar de Madre Mía, las cuales habrían ocurrido durante la década de 1990.

Mediante una resolución, el juez Jorge Chávez Tamariz declaró fundado el pedido de la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial de Derechos Humanos y Terrorismo de Lima Centro para extender la investigación contra Humala, el exsuboficial EP Amílcar Gómez y otros tres militares por presunto homicidio calificado en agravio de Edgardo Isla Pérez y Nemer Acuña Silva.

La misma instancia fiscal también investiga al exmandatario por la presunta desaparición forzada en perjuicio de Luis Alberto Izaguirre Prieto, Nelson Hoyos Sagastegui, Hermes Estela Vásquez y Yandel Leandro Zúñiga.

El juez Chávez Tamariz fijó como fecha definitiva de vencimiento de la etapa de investigación preparatoria prorrogada el 24 de enero de 2027.

Por otro lado, la defensa de Amílcar Gómez y de Rusell Vela presentó el 17 de junio un recurso de apelación para que la instancia superior revoque la resolución y, al reformarla, declare infundado el pedido fiscal de prórroga de la investigación.

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Ante ello, el mencionado juez decidió conceder la apelación y remitirla a la Quinta Sala de Apelaciones Nacional. Dicha entidad, si la admite, deberá convocar una audiencia virtual con las partes para evaluar el caso y emitir una decisión final en los próximos días.