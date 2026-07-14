El Poder Judicial (PJ) ordenó al Ministerio Público finalizar la investigación preparatoria contra Lilia Paredes, sus familiares, el exalcalde José Medina y otros implicados en el caso “Anguía”.

A través de una resolución, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional revocó la decisión de la jueza Lorena Sandoval emitida el 12 de enero, en donde se había ampliado por 18 meses el plazo de la investigación.

El tribunal superior adoptó esta decisión al declarar fundados los recursos de apelación de las defensas de Lilia Paredes, esposa del expresidente Pedro Castillo actualmente asilada en México, y del exalcalde José Medina, frente a la resolución que aceptó una prórroga fiscal de la investigación por 36 meses.

Ante ello, la sala superior modificó la resolución y declaró improcedente el pedido de prórroga de la investigación preparatoria, al considerar que fue presentado de forma extemporánea.

El tribunal ordenó que el Ministerio Público, dentro del plazo legal del artículo 343 del Código Procesal Penal, decida si presenta acusación fiscal, solicite el sobreseimiento o archive del proceso, o formula el requerimiento que corresponda.

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Además, la sala dispuso enviar copias certificadas de la resolución a la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, para que evalúe la actuación del despacho fiscal en este caso, sin adelantar un criterio disciplinario.

Como recordemos, la Fiscalía sostiene que Lilia Paredes, sus hermanos Yenifer, Walter y David, el exalcalde José Medina y otros habrían presuntamente integrado una presunta organización criminal.

Según la investigación, dicha organización se habría dedicado a licitaciones públicas fraudulentas en Lima, Cajamarca y Amazonas, favoreciendo a empresas “de fachada” con la buena pro de obras vinculadas al Ministerio de Vivienda, pese a no cumplir los requisitos legales.