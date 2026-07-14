PJ ordena finalizar investigación contra Lilia Paredes, esposa de Pedro Castillo, por caso “Anguía”. Foto: gob.pe
PJ ordena finalizar investigación contra Lilia Paredes, esposa de Pedro Castillo, por caso “Anguía”. Foto: gob.pe
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Redacción Gestión
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y otros implicados en el caso “Anguía”.

en donde se había ampliado por 18 meses el plazo de la investigación.

y del exalcalde José Medina, frente a la resolución que aceptó una prórroga fiscal de la investigación por 36 meses.

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Ante ello,

El tribunal ordenó que el Ministerio Público, dentro del plazo legal del artículo 343 del Código Procesal Penal, decida si presenta acusación fiscal, solicite el sobreseimiento o archive del proceso, o formula el requerimiento que corresponda.

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Además,

Como recordemos, la Fiscalía sostiene que Lilia Paredes, sus hermanos Yenifer, Walter y David, el exalcalde José Medina y otros habrían presuntamente integrado una presunta organización criminal.

Según la investigación, dicha organización se habría dedicado a licitaciones públicas fraudulentas en Lima, Cajamarca y Amazonas, favoreciendo a empresas “de fachada” con la buena pro de obras vinculadas al Ministerio de Vivienda, pese a no cumplir los requisitos legales.

La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró fundados los recursos de apelación de las defensas de Paredes y del exalcalde de Anguía, José Medina, frente a una prórroga fiscal de la investigación por 36 meses. Foto: Andina.
La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró fundados los recursos de apelación de las defensas de Paredes y del exalcalde de Anguía, José Medina, frente a una prórroga fiscal de la investigación por 36 meses. Foto: Andina.

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