“Esta estabilidad (política) ha dado como resultado una mayor confianza empresarial y del consumidor, lo que se traduce en una visión positiva hacia mayores inversiones y la búsqueda de recuperar el potencial de crecimiento, ya que tenemos muchos sectores con un potencial significativo”, destacó Luis Felipe Castellanos, CEO del holding financiero.

“Podemos hablar de minería, de energía, de todas las herramientas de inversión necesarias. Obviamente, siempre hay riesgos, pero nuestra perspectiva es positiva. Somos optimistas sobre el futuro”, comentó durante la presentación de resultados del tercer trimestre del 2026.

En esa línea, destacó que la cartera de inversiones proyectada para el periodo 2026-2030 asciende a US$ 124,000 millones, de los cuales el 52% corresponde al sector minero y el 28% a infraestructura. Entre los principales proyectos considerados figuran Tía María, Trapiche y Pampa de Pongo, así como el Anillo Vial Periférico de la Sierra, tramo 4, dijo.

Según expuso el gerente, estas iniciativas no solo tendrían un impacto directo en sus respectivos sectores, sino que también impulsarían el empleo, la actividad empresarial y las necesidades de financiamiento en distintas industrias.

Asimismo, Castellanos manifestó una visión constructiva sobre el funcionamiento del Congreso bicameral, pues considera que aporta estabilidad frente a los cambios políticos de los últimos años. No obstante, advirtió que todavía hay reformas pendientes y trabajo por hacer tanto desde el sector público como desde el privado.

Desembolsos

En el negocio bancario, en septiembre, los desembolsos de préstamos en efectivo crecieron 44% anual, mientras que la rotación de tarjetas de crédito avanzó 21%. A la par, en pequeñas empresas, los préstamos aumentaron 34% anual y los desembolsos registraron un crecimiento de 63% durante el mismo mes

Michela Casassa, CFO del grupo, señaló que, hasta ese momento, no han observado una pausa en la actividad de sus clientes por El Niño. La ejecutiva precisó, sin embargo, que el crecimiento en estos segmentos se está realizando de manera conservadora, debido a su mayor sensibilidad frente al fenómeno.

Rentabilidad

Por su parte, Luis Felipe Castellanos, CEO de IFS, informó que el grupo obtuvo una utilidad neta de S/ 457 millones en el tercer trimestre, con un retorno sobre el patrimonio (ROE) de 14%.

Este resultado estuvo afectado por las provisiones constituidas ante el impacto potencial de El Niño, principalmente en Interbank. Sin considerar dichas provisiones, la utilidad habría sido de aproximadamente S/ 544 millones -es decir, fue S/ 87 millones menos- y el ROE se habría ubicado alrededor de 17%, puntualizó.

Castellanos añadió que, pese al efecto de estas provisiones, IFS mantiene su expectativa de cerrar el 2026 con un ROE cercano al 17%. Asimismo, indicó que la meta de rentabilidad del grupo a mediano plazo es alcanzar un ROE superior al 20%.

Plin .- La billetera digital continúa ganando dinamismo. Durante el tercer trimestre, sus transacciones crecieron 43% anual, impulsadas por una mayor adopción de los canales digitales. Según informó IFS, el 86% de los clientes minoristas de Interbank ya son digitales. Además, Plin TC, funcionalidad que permite enviar dinero utilizando la línea de crédito de una tarjeta, superó los 100,000 clientes activos.

.- La billetera digital continúa ganando dinamismo. Durante el tercer trimestre, sus transacciones crecieron 43% anual, impulsadas por una mayor adopción de los canales digitales. Según informó IFS, el 86% de los clientes minoristas de Interbank ya son digitales. Además, Plin TC, funcionalidad que permite enviar dinero utilizando la línea de crédito de una tarjeta, superó los 100,000 clientes activos. LEA TAMBIÉN Credicorp: acción podría bajar por El Niño, ¿qué recomienda Intéligo?