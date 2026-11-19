El emisor monetario fijó un cronograma para que los proveedores de estos medios de pago adapten sus sistemas y, desde abril del 2028, todos los QR desplegados en el mercado cumplan con el estándar QR Perú.

Como parte de este proceso, las entidades que actualmente generan, proveen o leen códigos QR deberán regularizar su inscripción en el registro QR Perú del BCRP hasta el 31 de diciembre del 2026.

Luis Miguel Garrido, asociado senior del Área Financiera y Corporativa de Rubio Leguía Normand, explicó que la medida supone una adecuación gradual para que los distintos participantes del mercado se uniformicen bajo el mismo estándar dictaminado por el BCRP.

Aunque se trata de un procedimiento técnico, consideró que el plazo establecido parece adecuado.

Costos

Medalith Luya, Head de Risk & Compliance de LigoPay, precisa que la implementación del nuevo estándar QR Perú implicará ajustes tecnológicos, operativos y de seguridad para las compañías.

Sostuvo que el costo de implementación depende menos del tamaño de la empresa que de la cantidad de tecnología propia que tenga.

“Las compañías que desarrollaron su propio QR deberán asumir el desarrollo completo, mientras que aquellas que operan sobre un proveedor de infraestructura regulado podrán encargarle los ajustes técnicos según lo establecido en su contrato”, dijo.

Para los pequeños comercios, el costo más visible será reemplazar los códigos QR impresos que ya tienen en sus locales, agregó.

En tanto, Garrido destacó que el beneficio de contar con un estándar común es comparable con tener una misma moneda, permite que los participantes operen bajo una estructura compartida.

“Los costos de interoperabilidad caen en el agregado. El objetivo del BCRP es que la estructura de pagos tenga los menores costos agregados posibles, de modo que facilite el ingreso y la operación de nuevos actores”, señaló.

En línea con el cronograma, los lectores deberán estar habilitados para leer, interpretar y validar los códigos QR, así como procesarlos de manera interoperable, al cierre de junio del 2027. A la par, los generadores tendrán que adecuar sus sistemas y procesos al nuevo estándar.

Consolidación

Luya estima que la mayoría de empresas podrá adecuarse, aunque identifica dos grupos con mayores riesgos. Las empresas que utilizan formatos cerrados o propietarios, debido a que la norma prohíbe utilizar códigos que no cumplan el estándar una vez vencido el plazo aplicable; y las empresas no reguladas que actualmente generan QR por su cuenta.

Esto último responde a que el registro solo admite a administradores de infraestructuras de pagos, proveedores de servicios de pago bajo regulación de la SBS y entidades registradas o autorizadas por el BCRP como entidades de servicios de pago, proveedores o gestores de directorio.

“Más que una salida del mercado, esperamos una ordenación, el mercado se va a concentrar en proveedores que puedan responder ante el regulador”, sostiene.

Garrido indicó que no parece que la medida busque dejar fuera a algunas entidades, sino homogenizar la estructura de los pagos. No obstante, reconoció que no puede descartarse que algún participante enfrente dificultades para adecuarse al estándar.

El objetivo del BCRP es que la estructura de pagos tenga los menores costos agregados posibles.

Sanciones de hasta 120 UIT

Entre julio del 2027 y marzo del 2028, podrán operar simultáneamente los códigos QR antiguos y aquellos que ya cumplan con el nuevo estándar. Sin embargo, desde abril del 2028, todos los códigos QR desplegados en el mercado deberán ajustarse a las reglas del BCRP.

El incumplimiento de cada plazo establecido podrá generar una multa de 20 UIT, equivalente a S/ 110,000. Además, mantener códigos antiguos que no cumplan con el estándar después de abril del 2028 podría ocasionar sanciones acumulativas semanales, hasta alcanzar un límite de 120 UIT, es decir, S/ 660,000.