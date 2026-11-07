Los peruanos mantienen sus ahorros en bancos, cajas municipales, cajas rurales y financieras. Asimismo, los socios guardan su dinero en las cooperativas de ahorro y crédito.
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Zulema Ramirez Huancayo
Zulema Ramirez Huancayo

La intervención de Ueno Bank en Paraguay, que dejó temporalmente sin acceso a sus cuentas a millones de clientes, vuelve a poner sobre la mesa una pregunta para los usuarios del sistema financiero peruano: ¿qué sucede con los depósitos cuando una institución deja de ser solvente y qué mecanismos existen para proteger el dinero de los ahorristas?

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