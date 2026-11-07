El Banco Central de Paraguay (BCP) dispuso el inicio del procedimiento de resolución de Ueno Bank el pasado 2 de noviembre, luego de detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo exigido; y activó el Fondo de Garantía de Depósitos.

En Perú, los mecanismos de protección también contemplan un seguro para los depósitos, pero su alcance depende del tipo de institución en la que se encuentren los ahorros.

Fondo de seguro de depósitos

Para el sistema financiero tradicional existe el Fondo de Seguro de Depósitos (FSD), entidad que tiene como finalidad proteger los ahorros de los depositantes ante la eventual salida del mercado de una institución financiera miembro.

Actualmente, el fondo registra 41 entidades miembros: 21 bancos, cinco financieras, 11 cajas municipales y cuatro cajas rurales.

Para el periodo comprendido entre septiembre y noviembre de 2026, el monto máximo de cobertura asciende a S/123.000 por depositante y por entidad financiera. Esto significa que una persona que tenga depósitos en más de una institución miembro puede acceder a la cobertura correspondiente en cada una de ellas, hasta el límite establecido.

El seguro comprende los depósitos nominativos, es decir, aquellos en los que figura el nombre del titular. Entre los productos protegidos se encuentran las cuentas de ahorro, cuentas corrientes, depósitos a plazo y depósitos por compensación por tiempo de servicios (CTS), incluidos los intereses generados.

Cooperativas

Las cooperativas de ahorro y crédito también cuentan con un fondo propio, denominado Fondo de Seguro de Depósitos Cooperativo (FSDC).

A diferencia de los bancos y las financieras, las Coopac no están autorizadas a captar depósitos del público en general, sino únicamente de sus socios.

La cobertura del FSDC comenzó a aplicarse desde 2025 y no alcanza automáticamente a todas las cooperativas registradas. Para que los ahorros de sus socios estén protegidos, cada Coopac debe haber acreditado el pago de sus aportaciones al fondo durante un periodo de 24 meses.

De acuerdo con el listado publicado por el FSDC, actualmente 175 cooperativas cuentan con cobertura: 157 tienen protección de hasta S/5.000 y otras 18, de hasta S/10.000.