El sistema financiero cuenta con una supervisión prudencial de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), que incluye la revisión del patrimonio y el accionariado, indicó Paredes de la UIF.
El sistema financiero cuenta con una supervisión prudencial de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), que incluye la revisión del patrimonio y el accionariado, indicó Paredes de la UIF.
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Zulema Ramirez Huancayo
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El lavado de activos representa un desafío para la economía formal peruana y cobra actualmente una mayor relevancia, en particular, en sectores que no cuentan con un fiscalizador.

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