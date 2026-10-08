Sin embargo, cuando el cliente necesita convertir parte de esa línea en efectivo, la operación puede estar sujeta a determinadas condiciones y cobros, dependiendo del producto y del canal utilizado.

En este contexto, la SBS presentó un proyecto en el que precisa las condiciones bajo las cuales los clientes pueden retirar efectivo de una tarjeta de crédito, particularmente respecto de los canales que deben estar disponibles sin costo.

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Estas operaciones pueden realizarse, dependiendo de la entidad, a través de cajeros automáticos, oficinas u otros canales habilitados.

La propuesta busca aclarar el alcance de una obligación que ya contempla la regulación de conducta de mercado, sostuvo María del Carmen Yuta, socia de Vodanovic.

Actualmente, las entidades deben informar cuáles son los canales disponibles sin costo para realizar disposiciones de efectivo asociadas a productos activos, como las tarjetas de crédito, precisó.

Condiciones

Según la abogada, el cambio planteado por la SBS añadiría expresamente que la existencia de este canal gratuito no dependerá de si el cliente contrató el producto de manera presencial, por internet o mediante una aplicación.

“En la práctica, esto significa que un cliente que contrata una tarjeta de crédito de manera completamente digital también debería tener acceso a una alternativa para disponer de efectivo sin pagar una comisión por el uso del canal”, ejemplificó.

La precisión cobra relevancia con el avance de los bancos y otras entidades que operan bajo modelos 100% digitales, refiere Yuta.

Por ello, la propuesta no supone que toda disposición de efectivo de una tarjeta de crédito deba ser gratuita, puntualizó.

Así, una entidad podría mantener otros canales que tengan un costo, siempre que ofrezca una alternativa gratuita y cumpla con informar al cliente cuáles son las condiciones aplicables.

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