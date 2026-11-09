Soles. Interés por bonos en moneda nacional responde, en parte, a la tendencia a la baja del dólar. (Foto: iStock)
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Zulema Ramirez Huancayo
Zulema Ramirez Huancayo

El mercado público de deuda corporativa crece en los últimos años, en un contexto en el que se observa una mayor disposición de las compañías a emitir instrumentos de financiación con plazos más largos.

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