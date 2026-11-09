Estas operaciones alcanzaron los S/ 5,577 millones a septiembre, con un incremento de 79% frente a los S/ 3,119 millones registrados en el mismo periodo del año pasado, según la Bolsa de Lima.

Pese a que el financiamiento de corto plazo continúa como una vía de entrada para las empresas que buscan acceder al mercado de valores, hoy cinco de cada 10 emisiones corresponden a títulos de deuda de largo plazo, señaló la plaza local.

Esta evolución apunta a que cada vez más compañías dan el salto hacia bonos que les permiten obtener recursos para proyectos con horizontes de inversión más amplios, dijo Jorge Espada, managing partner de Valoro Capital.

Tasas

Parte del atractivo reciente de los bonos responde a la caída de sus precios, asociada al incremento de las tasas de interés, dijo. En lo que va del año, la tasa del bono soberano peruano a 10 años ha subido cerca de un punto porcentual, lo que ha elevado los rendimientos disponibles para los inversionistas, explicó.

En ese escenario, el economista consideró que un rendimiento cercano al 7% para un bono peruano de largo plazo comienza a resultar interesante. Si bien existe la posibilidad de que el Banco Central de Reserva (BCR) suba su tasa de referencia, no se espera que el alza sea de una magnitud que elimine el atractivo de esos valores, afirmó.

“Cuando las tasas muestran una tendencia sostenida a la baja, las empresas pueden preferir postergar emisiones de bonos de largo plazo, ante la expectativa de conseguir condiciones más favorables posteriormente. Sin embargo, ese incentivo pierde fuerza cuando las tasas dejan de mostrar una trayectoria descendente clara”, resaltó.

Tendencia

Asimismo, la BVL detalla que una de cada cinco colocaciones de bonos se realiza en dólares, lo que ofrece a los inversionistas alternativas para diversificar su portafolio y gestionar su exposición cambiaria.

El interés por los bonos en soles también está relacionado con las perspectivas del tipo de cambio, pues, al margen de la volatilidad observada recientemente, las expectativas apuntan a un dólar estable o con tendencia a la baja en el mercado local, según Espada.

Demanda

Otra razón del dinamismo del mercado es la recuperación de la capacidad de compra de algunos inversionistas institucionales.

El ejecutivo refirió que los retiros previos de fondos de AFP afectaron su capacidad de inversión en títulos de deuda, aunque este año, luego de unos meses sin salida de esos recursos del Sistema Privado de Pensiones, las entidades previsionales volvieron a adquirir bonos, lo que se juntó con la demanda de las compañías de seguros.

En ese contexto, las empresas encuentran mayores incentivos para emitir deuda, pues identifican interés por parte de los inversionistas, sostuvo.

Sin embargo, el mercado de colocaciones de títulos de deuda local aún no recupera el tamaño que tenía en la década anterior, justamente por los continuos retiros de AFP.

Alternativas. El actual entorno abre espacio para emisiones de títulos de mayor plazo, con las que las empresas buscan asegurar condiciones de financiamiento disponibles en el mercado, sostuvo Jorge Espada, de Valoro Capital. Esta tendencia, junto con el crecimiento de las operaciones y la demanda institucional, contribuyen a ampliar las alternativas de financiamiento para las corporaciones en el mercado local, agregó.