La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) inscribió la primera emisión de bonos subordinados de Caja Los Andes por un monto máximo de S/ 12 millones. La operación forma parte del primer programa de bonos subordinados de la entidad, cuyo monto total puede alcanzar los S/ 60 millones.

La emisión contempla un plazo previsto de seis años y pagos trimestrales de intereses . Según informó la entidad, esta operación incorpora una alternativa de financiamiento para la caja rural y ofrece a los inversionistas una opción adicional dentro del mercado de renta fija.

Javier Sánchez Griñán, gerente general de Caja Los Andes, remarcó que la entidad es la única caja rural del sector que cuenta con un programa de estas características. Asimismo, señaló que la iniciativa permitirá ampliar las fuentes de financiamiento de la institución.

Caja Los Andes reportó crecimiento de su cartera de créditos

La inscripción de los bonos se produce en un contexto de crecimiento de las operaciones de Caja Los Andes. Entre enero y agosto de 2026, la entidad registró una utilidad neta de S/ 5.68 millones y un incremento de 10% en su cartera de créditos, que alcanzó los S/ 704 millones. En el mismo periodo, sus depósitos aumentaron 13.4%.

La caja rural atiende a cerca de 145,000 clientes, de los cuales el 38% está vinculado a zonas rurales. Además, el 31% de sus usuarios opera exclusivamente con la entidad, sin mantener créditos ni otros productos financieros en otras instituciones, según la información proporcionada por la empresa.

En ese contexto, la incorporación de nuevas fuentes de financiamiento busca respaldar el crecimiento de sus operaciones y mantener su capacidad para atender a clientes con menor acceso a los servicios financieros tradicionales.

Sánchez Griñán sostuvo que la estrategia de la institución mantiene su orientación hacia la inclusión financiera y la atención de segmentos a los que la banca tradicional no suele llegar.

Bonos subordinados y patrimonio efectivo

Al tratarse de deuda subordinada, los recursos captados pueden incorporarse al patrimonio efectivo de la institución, sujeto al cumplimiento de los requisitos regulatorios. Esto contribuiría a fortalecer sus indicadores de solvencia y a ampliar su capacidad para respaldar el crecimiento de su cartera de créditos.

De acuerdo con la información difundida por Caja Los Andes, la operación forma parte de su estrategia para fortalecer su posición financiera y continuar financiando a emprendedores.