Caja Los Andes asegura que su número de clientes es equitativo en norte y sur del país.
Caja Los Andes asegura que su número de clientes es equitativo en norte y sur del país.
Únete a nuestro canal
Newsletter Tu dinero
Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

Tras un 2024 en que Caja Los Andes registró una pérdida de S/ 4.4 millones, en el 2025 obtuvo ganancias de S/ 2 millones, según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), ¿qué se viene en adelante para la entidad?

TE PUEDE INTERESAR

Cajas empiezan a dar facilidades de pago a afectados por extorsión, ¿rebajan deuda?
Prendas por efectivo: los tres motivos que impulsan el crédito con garantía de joyas este verano
Alertan riesgo de sobreendeudarse con “compre ahora, pague después”: estos caen en la tentación

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.