Sobre la estrategia para continuar mejorando en sus indicadores, las posibilidades de crecimiento inorgánico y el sector microfinanciero, conversó en exclusiva con Gestión Rosanna Ramos-Velita, presidenta del directorio de la caja rural.

¿Se fortalecerá el capital de Caja Los Andes durante este año?

Sí, definitivamente. En el 2024, levantamos US$ 10 millones, e ingresó (como accionista a la caja), yo diría, el actor más importante de microfinanzas del mundo, que es Acción International, que gestiona un fondo que invierte en entidades listas para hacer transformación digital (Accion Digital Transformation Fund o ADTx).

Con ese (levantamiento) estamos muy solventes, siempre preparándonos para acumular un poco más de colchón. Cumplimos con todo lo de Basilea III sin problema, pero sí estamos viendo diferentes estructuras para añadirle más capital Tier 2 a Los Andes.

(Tier 2 es un tipo de capital al que corresponden instrumentos de deuda subordinada no incluida en Tier 1. Este último es, a su vez, el capital de mayor calidad, como acciones ordinarias, ganancias retenidas y deuda subordinada que reúna las condiciones establecidas por la SBS).

¿Se considerará estructuras como deuda subordinada?

Sí, justo estamos estructurando un instrumento que creo que va a ser super interesante y todo indica que vamos a lograr este año el fortalecimiento patrimonial.

¿Cómo describiría el Tier 2?

El segundo tier posee diferentes componentes, diferente regulación (que el Tier 1), el plazo puede ser extendido; hay ciertas normas de la SBS que se deben cumplir, y tiene cierto tipo de riesgo adicional porque es subordinado (en caso de quiebra de la empresa, el inversionista puede recuperar su capital solo después de otros acreedores de mayor prioridad).

Rosanna Ramos-Velita, presidenta del directorio de Caja Los Andes.

Adquisiciones

Como empresa, ¿se evalúa alguna posibilidad de crecimiento inorgánico o adquisición?

Siempre estamos evaluando, pero no entraría en tanto detalle, solo diría que siempre tenemos una lista de entidades en evaluación.

En general, ¿se esperarían algunas operaciones de fusiones y adquisiciones este año en el sector tomando en cuenta que los requerimientos de capital por parte de la SBS serán mayores?

Me parece que podría haber algunas entidades que podrían estar transformándose o vendiéndose este año, pero esa es mi observación personal.

En el 2026, ¿se ingresaría en alguna nueva zona o localidad donde la caja aún no tenga presencia?

Los Andes nace en Puno. Ahora ya estamos totalmente diversificados en todo el Perú con un enfoque andino y rural, pero nuestra cartera está totalmente distribuida en todo el país.

Tenemos 104 puntos de atención, en Puno, Cusco, Arequipa, Ayacucho, Tingo María, Pichanaki, Oxapampa, Jauja, Huancayo, Huánuco, etc. Nuestro número de clientes es equitativo en norte y sur.

Caja Los Andes tiene clientes, sobre todo, en el área rural y andina. (Foto: GEC)

¿Aumentaría su presencia en alguna zona?

Este año nos toca profundizar. Yo diría que a corto plazo la idea es elevar, seguir con el crecimiento sostenible, con cuidado de no crecer agresivamente.

Contamos con 100 agencias y casi S/ 700 millones de cartera. Tenemos espacio todavía para llegar a unos S/ 1,000 millones de cartera con esas 100 agencias, porque todas son plazas muy interesantes donde existe todavía mucho espacio para la inclusión financiera.

En conclusión, vamos a tratar de enfocarnos en las agencias que tenemos para tratar de llegar a su potencial.

¿Cuál es su estrategia de fondeo?

La liquidez de la entidad es netamente de depósitos. Eso es una gran ventaja estratégica (implica menor costo de financiamiento).

Futuro de microfinancieras

“Vemos con muy buen augurio este 2026 y los próximos tres a cuatro años”, afirmó Rosanna Ramos-Velita, presidenta de Caja Los Andes.

La ejecutiva reconoció que la etapa de la pandemia y los años posteriores a esta fueron “muy duros”, incluso hasta el 2023. Sin embargo, aseguró que a mediados del 2024 se comenzó a estabilizar la cartera.

“Con un crecimiento de 3% o 4% (de la economía peruana) nos da una buena expectativa de que el sistema crezca a tres o cuatro veces ese nivel”, afirmó.

Además, aseguró que observa gran potencial en las zonas rurales, aunque principalmente impulsado aún por el sector minero y actividades vinculadas a este.