Las herramientas tecnológicas e IA pueden generar sesgos, por lo que es necesario establecer mecanismos de gobernanza y mantener la supervisión humana, sostiene el especialista.
Las herramientas tecnológicas e IA pueden generar sesgos, por lo que es necesario establecer mecanismos de gobernanza y mantener la supervisión humana, sostiene el especialista.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Zulema Ramirez Huancayo
mailZulema Ramirez Huancayo

Las aseguradoras peruanas crecen en los principales ramos, pero enfrentan riesgos climáticos y tecnológicos que pueden afectar su rentabilidad.

TE PUEDE INTERESAR

Retirar la CTS ahora o dejarla en la cuenta: ¿qué conviene evaluar?
Surge alternativa de inversión inmobiliaria: ¿rinde a doble dígito?
Marthans, director del BCRP: “se podría preparar un Reactiva ante El Niño”, ¿como en pandemia?

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.