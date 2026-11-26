¿Un teletrabajador podría ser despedido si cambia de lugar para laborar sin avisar a su empleador? Al respecto, las analistas consultadas indicaron que el no informar sobre el cambio de lugar de trabajo es una falta que por sí sola no justificaría un despido, sino solo una sanción de menor nivel. Pero si esta falta va acompañada de otros hechos que agravan el caso, ello sí podría implicar un despido del trabajador .

“Será importante identificar cada caso en concreto para evaluar si el cambio de lugar sin aviso es una falta leve, mediana o grave. Solo si se determina que es realmente grave, el empleador podrá despedir”, indicó la abogada laboralista Aymé Límaco, asociada principal de la boutique legal +Laboral.

¿Cómo se podría agravar la falta de no avisar sobre el cambio de lugar de teletrabajo? “Por ejemplo, si el nuevo lugar no cumple con las medidas de seguridad y salud. Tengo cables sueltos en el piso, no hay una adecuada iluminación o estoy sentado en un banco sin respaldo, eso puede ser una falta grave”, refirió Límaco.

En ello coincide Carla Benedetti, socia del área Laboral del estudio Benites, Vargas & Ugaz (BVU). “Si ocurriese un accidente de trabajo, allí habría gravedad, pues el teletrabajador tenía la responsabilidad de comunicar el cambio y no lo hizo. Y el nuevo lugar no tiene las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Allí se evaluará el nivel de sanción y si da lugar para el despido”, subrayó.

Otro hecho agravante podría ser el exponer la información confidencial de la compañía. “Por ejemplo, si voy a una cafetería pública y dejo desatendida mi computadora por ir al baño y justo hay alguien de la competencia que se lleva la información de la empresa. Así sea un trabajador ejemplar y nunca hubiera tenido faltas, esta primera es tan importante, pues implica una filtración de datos de la compañía, que podría implicar un despido. Estoy exponiendo ya no mi integridad física, sino la seguridad de la información de mi empleador”, resaltó Aymé Límaco.

Otro agravante podría ser el cambiar a un lugar con poca conectividad. “No es lo mismo trabajar en Lima Metropolitana que irse a trabajar a la selva. La ley del teletrabajo exige que los teletrabajadores garanticen la conectividad”, apuntó Límaco.

La especialista precisó que en los casos graves el despido no es automático. “La ley establece un procedimiento para el despido. Se le da al trabajador 6 días para que haga sus descargos. Y tras ello recién podrían despedirlo”, anotó Límaco.

Falta del teletrabajador: sanciones menores a un despido

Si el no avisar al empleador sobre el cambio del lugar del teletrabajo no tuvo agravantes, la falta tendría una sanción de menor magnitud al despido.

“En esos casos, lo primero que podría hacer el empleador es revertir el teletrabajo (volver al trabajo presencial). Esto puede ocurrir si es que el teletrabajador está desarrollando actividades particulares o si abandona el lugar habitual. Se deben evaluar las acciones en función a la gravedad del incumplimiento”, indicó Carla Benedetti.

“Otros tipos de sanciones son una amonestación escrita, verbal; o la suspensión de labores con descuento de remuneraciones”, agregó Benedetti.

Por otro lado, la normativa laboral establece que si un trabajador desea cambiar de lugar de teletrabajo, debe avisar a su empleador con una anticipación de cinco días hábiles, salvo que haya una causa justificada para no poder cumplir con ese plazo. “Cuando el teletrabajador avisa del cambio, tiene que garantizar las condiciones informáticas y de comunicación adecuadas. Esa es la obligación que tiene el teletrabajador”, anotó Benedetti.