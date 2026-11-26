El Banco Central de Reserva (BCRP) puso hoy en circulación una moneda de plata alusiva al tricentenario del Convento de Santa Rosa de Ocopa.

Mediante la Circular N° 0031-2026-BCRP, publicada hoy en el diario El Peruano, se indica que la nueva moneda es de curso legal y tendrá las siguientes características:

Denominación: S/ 1

Aleación: Plata 0.925

Peso fino: ½ onza troy

Diámetro: 33 mm

Calidad: Proof

Canto: Estriado

Año de acuñación: 2026

Emisión máxima: 5,000 unidades

BCRP. (Foto: Andina)

En el reverso, rodeando la moneda, se observa la frase: “TRICENTENARIO DEL CONVENTO DE SANTA ROSA DE OCOPA” y a la izquierda el periodo que se conmemora “1725-2025”.

El motivo central es la fachada principal del Convento de Santa Rosa de Ocopa, en la que destacan sus dos torres, los campanarios, los relojes y el cuerpo central de la iglesia. En la parte inferior se aprecia la arquería que forma parte del conjunto arquitectónico del convento.

En el anverso de la moneda figura el Escudo de Armas, el texto “BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ”, el año de acuñación y la denominación “UN SOL”.

El precio de la moneda se difundirá en el portal del BCRP: tiendavirtual.bcrp.gob.pe/tiendabcrp, el cual será reajustado de acuerdo con la evolución de los costos.