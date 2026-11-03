Santiago, Chile.
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Agencia Bloomberg
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Los inversionistas chilenos en renta fija están volcándose a los bonos indexados a la inflación ante el impacto de la prolongada guerra en Irán, que ha llevado el petróleo a niveles no vistos desde abril y elevado las expectativas inflacionarias.

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