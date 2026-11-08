Entre julio y septiembre, la minera registró ventas por US$ 408.2 millones.
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Zulema Ramirez Huancayo
Zulema Ramirez Huancayo

Volcan Compañía Minera cerró el tercer trimestre de 2026 con un crecimiento en sus ventas y ganancias, impulsado por los mayores precios de los metales.

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