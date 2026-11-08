Los resultados refuerzan las perspectivas de la compañía, mientras los analistas ponen la mirada en el incremento de producción previsto para los próximos años y en la mejora de su posición financiera.

Entre julio y septiembre, la minera registró ventas por US$ 408.2 millones, un avance de 39.6% frente a los US$ 292.4 millones del mismo periodo de 2025. Su beneficio neto alcanzó los US$ 54.9 millones, frente a los US$ 42.2 millones de un año antes, lo que representa un crecimiento de 30.1%.

Asimismo, el EBITDA ajustado llegó a US$ 176.7 millones, un incremento interanual de 52%. Este indicador mide la generación operativa de la empresa antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, considerando determinados ajustes.

La tendencia también se observa en el acumulado de los primeros nueve meses de 2026. Volcan obtuvo ventas por US$ 1,114.2 millones, 29.5% más que en el mismo periodo del año anterior, mientras que su beneficio neto aumentó 51.3%, hasta los US$ 173.6 millones.

¿Qué es Romina?

Romina es uno de los proyectos que concentra las expectativas de crecimiento de Volcan. De acuerdo con los analistas, su producción aumentaría gradualmente en los próximos periodos, hasta alcanzar su plena capacidad en 2027.

Este avance sería importante para fortalecer el desempeño operativo de la minera y sostener sus resultados.

A ello se suma una mejora en la posición financiera de la compañía. Las casas de bolsa destacan que la relación entre deuda neta y EBITDA se reduciría a 0.8 veces, indicador que refleja una menor carga de endeudamiento frente a su capacidad de generación operativa.

Sin embargo, las perspectivas también están expuestas a riesgos como posibles retrasos operativos en Romina, mayores costos unitarios -estimados en US$ 70 por tonelada-, la limitada vida útil de las minas y eventuales presiones sobre los precios internacionales del zinc.

La acción de Volcan cotiza hoy en S/ 0.81, sin embargo, casas de bolsa como LarrainVial le asignan un precio fundamental de S/ 0.85 y Grupo Coril, de S/ 0.943. En tanto, Kallpa y Seminario estiman un precio de S/ 0.95 y S/ 0.98, respectivamente.

El cumplimiento del cronograma del proyecto y la evolución de los metales serán determinantes para consolidar la recuperación de Volcan y fortalecer el atractivo de su acción.