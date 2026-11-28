Más de 2,000 hectáreas de cultivos de papa de la cuenca del río Chonta, en Cajamarca, recibirán medidas de protección frente a las intensas lluvias previstas por el Fenómeno El Niño.

Como parte de estas acciones, el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) capacitó a 180 agricultores en técnicas de conservación de suelos, fertilización y producción de semillas de calidad.

La capacitación estuvo a cargo de especialistas de la Estación Experimental Agraria Baños del Inca y estuvo dirigida a productores líderes de la Junta de Usuarios de la cuenca.

El objetivo es fortalecer el manejo de los terrenos agrícolas y reducir el riesgo de pérdidas en los cultivos ante el exceso de precipitaciones.

¿QUÉ MEDIDAS APLICARÁN LOS AGRICULTORES ANTE LAS LLUVIAS?

Entre las prácticas difundidas figura la construcción de zanjas de drenaje perimetral y la implementación de surcos en curvas de nivel, técnicas que permiten manejar el exceso de agua y disminuir su impacto sobre los terrenos de cultivo.

Asimismo, los agricultores recibieron orientación sobre análisis de fertilidad de suelos, identificación de problemas de acidez y presencia de metales pesados, elaboración de planes de fertilización y producción de abonos orgánicos.

También fueron instruidos en el uso adecuado de fungicidas para prevenir y controlar enfermedades en los cultivos.

PRODUCCIÓN DE SEMILLAS DE PAPA CE CALIDAD

Otro componente de la capacitación fue la producción de semillas de alta calidad genética de las variedades INIA 302 Amarilis, INIA 303 Canchán e INIA 323 Huayro Amazonense.

Según el INIA, estas variedades cuentan con características agronómicas y capacidad de adaptación a distintas condiciones de cultivo, lo que contribuye a mejorar la productividad y enfrentar problemas fitosanitarios.

La aplicación de estas técnicas busca beneficiar a más de 5,000 usuarios de la Junta de Usuarios de la cuenca del río Chonta, mediante mejores prácticas agrícolas que permitan preservar el potencial productivo de sus parcelas y mantener la oferta de papa para los mercados.