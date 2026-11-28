El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó un crédito suplementario de hasta S/ 24.6 millones para financiar 11 inversiones en infraestructura de transporte, proyectos agropecuarios y movilidad urbana a cargo de diversos gobiernos locales.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 272-2026-EF, publicado en el diario oficial El Peruano. Los recursos provienen de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios y serán incorporados al Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026.

Según la norma, el financiamiento comprende inversiones gestionadas por tres sectores. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) solicitó recursos para proyectos en beneficio de siete gobiernos locales; mientras que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) gestionó fondos para inversiones agropecuarias en otros tres municipios.

Por su parte, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) solicitó recursos para financiar tres inversiones en igual número de gobiernos locales.

¿CÓMO SE EJECUTARÁ ESTE CRÉDITO SUPLEMENTARIO?

El decreto establece que los titulares de los gobiernos locales beneficiados deberán aprobar, mediante resolución, la desagregación de los recursos autorizados en un plazo máximo de cinco días calendario, contados desde la entrada en vigencia de la norma.

Asimismo, precisa que los fondos deberán destinarse exclusivamente a las inversiones contempladas en el decreto y no podrán utilizarse para otros fines, bajo responsabilidad de las autoridades correspondientes.